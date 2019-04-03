Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен

Чиновники запевняють, що минув вже рік з моменту, як монополії компанії "Київенерго" Ріната Ахметова покладено край. А на її місці з'явилося КП "Київтеплоенерго", яке мало б служити киянам. Проте насправді схеми нечесного заробітку не просто нікуди не зникли, а і набрали подекуди просто нахабних обертів.

До редакції програми "ЦРУ" з різних куточків України почали надходити листи зі скаргами на те, що з них просто-таки здирають гроші фактично ні за що.

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Мешканка однієї зі столичних квартир написала, що кожен місяць вона з сусідами отримує рахунок за опалення місць загального користування сумою від 1500 до 2500 гривень на квартиру. І це плюс до показань квартирних лічильників.

Місця загального користування – це по факту коридори, сходи та балкони. Тож, навряд чи їх площа може перевищувати 10% від метражу самих квартир. Відтак з'являється цілком логічне запитання: звідки беруться такі космічні цифри в рахунках?

З платіжок мешканців будинку на лівому березі столиці можна зробити висновок, що їх будинок – справжній енергетичний вампір. Адже на опалення коридорів та сходів тут начебто іде у три рази більше тепла, ніж на зігрів усіх квартир разом узятих.



Рахунки за опалення у місцях загального користування

У новобудові підвал та коридори в ідеальному стані, але тепло все ж таки десь "губиться", адже в під'їзді батареї холодні. Виходить батареї холодні, але за опалення навіть холодних коридорів мешканцям все одно доводиться платити.

Ми порахували, яку максимальну здібність тепла можуть віддати наші радіатори. Сума, виставлена в платіжках у п'ять разів перевищує максимальну потужність, які радіатори можуть віддати,

– наголосив мешканець.

Усі платіжки за опалення 99% мешканців столиці формують у КП "Київтеплоенерго". Те саме КП, що спеціально створили при КМДА, аби взяти на баланс тепломережі при розлученні із ДТЕКівським "Київенерго". Зрештою, у "Київтеплоенерго" очевидні парадокси із нарахуваннями вважають за цілковиту норму.

Директор підрозділу енергозбуту КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін підтвердив, що мешканці вищезгаданого будинку сплачують за своїх сусідів. А шалені суми у платіжках він аргументував тим, що люди спожили саме таку кількість теплової енергії, яка зазначена у платіжках. Загалом Лопатін пообіцяв влаштувати ревізію та розібратися із ситуацією. Проте ця проблема існує далеко не в одному-єдиному будинку.

Варто зазначити, що є ще одна цікава і дуже неоднозначна схема заробітку "Київтеплоенерго" – лічильники. Якщо на лівому березі шаленіють від цифр за опалення місць загального користування, то на правому інша детективна історія. Там лічильники просто кудись зникають, а люди роками суттєво переплачують.



Тепловики з "Київтеплоенерго" зняли лічильник і не повернули

Одразу після зникнення лічильника платіжки зросли на 600-700 гривень. Представники ЖЕКу навіть самі не знали, що лічильник забрали на перевірку.

Які ще махінації здійснює "Київтеплоенерго" та скільки на тому заробляє – дивіться у програмі.