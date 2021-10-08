Захмарний рахунок за комуналку: Одеситка поскаржилася шалену помилку системи

В Одесі жінці прийшов рахунок за електроенергію понад на понад 16 тисяч гривень. Проте вона зазначила, що сплачувала всі платіжки та заборгованостей не мала.

Тому одеситка припустила, що це помилка системи. Про інцидент повідомили в одному з місцевих телеграмів 8 жовтня.

До теми Борги за комуналку: за що найбільше заборгували українці

І без цього переплатила

Потерпіла в цій ситуація сказала, що справно платила за даними в е-квитанціях. Але сама показники не передавала від березня.

Вона звірила цифри на лічильнику та з'ясувала, що за пів року у сім'ї "нагоріло" електроенергії лише на 2464 гривні – 1467 кіловат. А комунальному підприємству жінка перерахувала вже 3490 гривень.

Тобто одеситка переплатила 1026 гривень. Після цього вона написала лист із претензіями до головного офісу "ДТЕК одеські електромережі". Також вона, про всяк випадок, залишила заявку й у телефонному режимі. Проте відповідь на звернення поки не надали.

Чеки платіжок і спілкування з постачальником / Фото "7 канал"