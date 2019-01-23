Захочеться купити ще щось, куплю, – гнівна реакція Соловйова на інформацію про віллу в Італії

Пропагандист Кремля Володимир Соловйов переконує, що заробляє достатньо, аби мати хорошу машину (навіть кілька) та будинки за кордоном. За його словами, усе це є зареєстрованим відповідно до закону, він за своє майно платить податки та нічого загалом не порушував.

24 канал з посиланням на розслідування "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального повідомляв, що пропагандист Кремля Володимир Соловйов придбав собі за 1,5 мільйона євро ще одну віллу в Італії. Обидва будиночки розташовуються на березі озера Комо у комуні Менаджо. Також відомо, що торік він себе ще й потішив новеньким автомобілем Maybach, вартість якого становить близько 7 мільйонів гривень.

Читайте також: Чому правда зникає з ефірів російських пропагандистських телеканалів

Сам пропагандист вищезазначене розслідування назвав "анекдотом собачим", передає The Insider.

Хоче розслідувати, нехай розслідує іноземну власність, починаючи від Волкова (колишній голова виборчого штабу Навального – 24 канал), закінчуючи співробітниками "Еха Москви". Я – не державний службовець, жодних законів не порушував. Захочеться купити де-небудь ще – де-небудь ще куплю. Податки плачу, статки дозволяють. Заробляю багато, отримую велике задоволення від того, що мої програми приносять гроші телеканалу "Росія" (Росія виділяє близько 20 мільярдів рублів у рік з коштів платників податків на субсидії для холдингу ВДТРК, куди входять пропагандистські канали "Росія 1" та "Росія 24" – 24 канал),

– зазначив Соловйов.

У чому полягає скандал навколо Волкова? Мовиться про його будинок у Люксембурзі. За словами колишнього голови виборчого штабу Навального, придбав він його в іпотеку в 2010 році. Також Волков переконує, що зараз житло належить його колишній дружині.

Також він переконує, що він має набагато більше машин, аніж ту одну, яку показав Олексій Навальний. За словами так званого "журналіста", усі його автомобілі є зареєстрованими, а їздить він здебільшого на ще одному Mercedes, але не на Maybach.

"А ось те, що там порушували правила водії, тому що я сам цією машиною не користуюся, це важливо. Отримають покарання, крім штрафу. Тому що в той час, який там вказано у Навального, я як раз працюю в ефірі. Тих водіїв, які використовують ці машини коштом моєї родини, буде покарано", – зауважив рупор російської пропаганди.

Крім того, він зробив кілька закидів у бік Навального, що той нібито і на слонах катався, і постійно перебуває за кордоном, і має охорону з машину. Відтак, пропагандист цікавиться, хто за це все платить.

"Знайдіть хоч одну мою цитату, де сказано, що Європа – це погано. Ви можете почути про що завгодно, ви ніколи від мене не почуєте, що європейська культура – погано. Природа, історія, цивілізація. Помилки, які здійснює політичне керівництво різних країн, – звичайно. Зокрема, до речі, і наше. У 90-ті роки – суцільні політичні помилки", – додав Соловйов.

Що насправді говорив Соловйов про Європу та Захід: вибрані цитати

"Що ж таке відбувається? Ми раптом помітили, що мораль на Заході та близько не має жодного стосунку до наших уявлень. І коли ми доброзичливо відкриваємо руки, нам просто залазять у кишені. А коли ми ліземо цілуватися, то нас про всяк випадок гвалтують. А коли ми говоримо: "Хлопці, давайте всі разом". Нам кажуть: "Так, але спочатку ми по одному". Ми-то думали, що вони там – чудові, чесні, вільні, а з'ясовується, що навіть і близько це не так".

"Я знаю, що треба робити! Євросоюзу треба запросити Станіслава Саламовича. Черчесов (тренер збірної Росії з футболу, яка пройшла до 1/4 фіналу ЧС-2018 з футболу, що відбувався у РФ – 24 канал?) їм допоможе. Він і їх навчить грати, він і з них збере нормальну команду".

Читайте також: Дивіться також: Скандал з віллою Кисельова: хто дав доручення вилучити газету з продажу

"Хочу нагадати, що Європа є відомою не те, щоб своїми подвійними стандартами, а скоріше переконаністю в тому, що у неї є право судити. Правда, потім чомусь суд історії виносить зовсім інші вердикти".

"Сили в Європі почали розуміти, те, чого вони дотримувалися як мейнстрім, більше не існує, тому що головний ідеолог ліберального спрямування США раптом сказали: "А ми в це самі більше не віримо. У – нас нові правила! Нам не цікаво!" Раніше було зрозумілим, що є якась ліберальна модель, яка має на увазі права всіх можливих, ставлення до мігрантів певне, економічні закони певні, політично все зрозуміло: ворог – Росія, ворог – Іран, ворог – Північна Корея. Втрата суверенітету, зокрема й ідеологічного, привела до колосальної кризи Європи".

Хто такий Володимир Соловйов? Народився він у 1963 році. Є російським журналістом, теле- та радіоведучим. Пропагандист Кремля. Як на радіо, так і на ТБ працює у структурі ВДТРК (телеканали "Росія 1" та Росія 24", радіо "Вести". Окрім Заходу та Європи, постійно критикує ще й України та чинну українську владу, подеколи використовуючи зневажливі вирази. Особливо активно зайнявся українським питанням після окупації Кремлем Криму і початку війни на Донбасі. У 2015 році взяв велике інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, яке згодом використовували у пропагандистському документальному фільмі "Президент". Також після початку російської військової операції в Сирії восени 2015 року був єдиним журналістом, якому Путін дав інтерв'ю. У Росії був фігурантом не одного скандалу.