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      "Заходять навіть у під’їзди": на півночі Росії – нашестя білих ведмедів, вони нападають на людей

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      Білий ведмідь
      Білий ведмідь / фото з відкритих джерел

      На російському архіпелазі Нова Земля в Архангельській області Росії введений режим надзвичайного стану через нашестя білих ведмедів. Попри те, що тварини занесені до "Червоної книги" в регіоні роздумують про їх відстріл.

      Дикі тварини почали заходити на територію населених пунктів у грудні. Приміром, поблизу селища Білуша Губа російські надзвичайники нараховують приблизно 52 ведмеді. Часом тварини поводять себе агресивно, нападаючи на людей та проникаючи в їх помешкання, передає Meduza.

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      Більше п’яти тварин не покидають гарнізон та буквально ганяються за людьми, заходять в під’їзди житлових будинків,
      – розповів глава адміністрації Нової Землі Жиганші Мусіна.

      Так, місцева влада додає, що люди дуже налякані та бояться виходити зі своїх домівок.

      Раніше такого масового нашестя ведмедів на архіпелаг ніхто не пам’ятає.

      В адміністрації кажуть, що звичайні заходи безпеки на ведмедів не діють, тому що вони "переконалися в безпеці" і "вже не реагують на світло-шумові сигнали, на спроби відігнати їх за допомогою патрульних автомобілів і собак". Росприроднагляд поки не дав дозволу на відстріл "найбільш агресивних особин" і направив на архіпелаг оперативну групу для оцінки обстановки.

      Фахівці розраховують, що червонокнижних тваринах все ж вдасться прогнати без застосування зброї.

      Білі ведмеді на території архіпелагу Нова Земля

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Леся Ярославская (@yaroslavskaya_l)

      Для місцевих мешканців вже створили пам'ятки про те, як правильно себе вести в разі зустрічі з білим ведмедем. Там сказано, що білі ведмеді часто заходять на території населених пунктів в кінці осені і зими, коли їм не вистачає їжі – зазвичай їх приваблюють харчові відходи на смітниках. Автори пам'ятки наголошують, що білий ведмідь не полює на людей, але при випадковій зустрічі може напасти. Застосовувати зброю проти ведмедів дозволено лише в крайніх випадках.

      За даними дослідників, напад білого ведмедя на людину – рідкість. Між 1870 і 2014 роками в світі зафіксовано і підтверджено 73 випадки нападів: 20 людей загинули, 63 отримали травми. 20% всіх атак відбулися в період між 2010-м і 2014-м роками. На думку вчених, ці дані не дозволяють стверджувати, що нападів стає все більше.

      До речі, популяція білих ведмедів – під загрозою. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, зараз у світі налічується від 22 до 31 тисячі особин, але вже до 2050 року чисельність цих тварин може скоротитися на 30 відсотків. Головні причини: браконьєрство, глобальне потепління і забруднення природного середовища в місцях проживання виду. Білий ведмідь занесений до Міжнародної та російської "Червоні книги".

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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