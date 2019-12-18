"Захопити по-тихому не вийде", – експерт розповів, як будуть проходить вибори керівництва ТПП
У топменеджменту Торгово-промислової палати не вийде кулуарно провести вибори керівництва і знову залишитися на чолі бізнес-асоціації, оскільки до цієї події прикута велика увага з боку підприємців і засобів масової інформації.
Тому в цей раз президію доведеться проводити публічно, а нинішньому керівництву ТПП чесно конкурувати зі своїми опонентами. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Андрій Єременко.
"З моменту початку роботи нової влади, про участь ТПП в прийнятті рішень на державному рівні не чути зовсім нічого. Мабуть, якби не чутки про прийдешнє засідання президії, про неї ніхто б і не згадав. Це при тому, що за час "турбо-режиму" було прийнято дуже багато різних законів, в Раді відзначилися всі можливі асоціації зі своїми зауваженнями і пропозиціями як зробити наше життя кращим, а від ТПП ні по ринку землі, ні по промисловості (особливо з експорту), ні навіть по програмі діяльності Уряду... Досить дивна позиція для найбільшого об'єднання бізнесу, на який рішення влади впливають безпосередньо", – вважає експерт.
На його думку, своєю "мовчазною згодою", керівництво Торгово-промислової палати намагається домогтися лояльності у представників нової влади.
Дивна позиція, тим більш, що так це не працює, оскільки одними фейсбук-успіхами вже ситий не будеш. Так, що доведеться або пред'являти активну діяльність, або остаточно втрачати статус і членів організації, які будуть переходити в більш активні асоціації,
– упевнений політолог.
Він також додав, що на майбутньому засіданні буде представлений звіт щодо виконання стратегії організації, а ця подія не пройде непоміченою в професійному середовищі. Тому провести повторного захоплення влади в асоціації "по-тихому" не вийде.
"На прийдешньому засіданні обов'язково буде якийсь звіт щодо виконання стратегії. Та й засідання Президії вийде дуже публічним, як його не ховай. І якщо буде нехай і невеликий, але скандал, то "зам'яти" як вони звикли це робити завжди, вже не вийде. Тим більше, що до важливої події будуть придивлятися все. Від представників влади, до членів "контори". Зрозуміло, що "по-тихому" прихопити контроль не вийде. Тому спроба "тихого захоплення" провалиться з тріском і вже точно не буде тихою незалежно від результату – аж надто багато народу слідкує", – зазначив Єременко.
За його словами, нинішньому керівництву Палати в цей раз доведеться грати "у відкриту", спираючись тільки на реальну конкуренцію ідей.
"Зрозуміло, що всім хочеться бачити ТПП потужною організацією. Такою як у тій же Німеччині або Австрії. Але з іншого боку, якщо ТПП перетворитися у формальну бюрократичну організацію, то її функції перехоплять нові структури. Причому зроблять це без спеціальних законів, розгалужених представництв, величезних приміщень та інших "булочок", – підсумував Андрій Єременко.