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      "Захопити по-тихому не вийде", – експерт розповів, як будуть проходить вибори керівництва ТПП

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      Андрій Єременко / uatv.ua

      У топменеджменту Торгово-промислової палати не вийде кулуарно провести вибори керівництва і знову залишитися на чолі бізнес-асоціації, оскільки до цієї події прикута велика увага з боку підприємців і засобів масової інформації.

      Тому в цей раз президію доведеться проводити публічно, а нинішньому керівництву ТПП чесно конкурувати зі своїми опонентами. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Андрій Єременко.

      "З моменту початку роботи нової влади, про участь ТПП в прийнятті рішень на державному рівні не чути зовсім нічого. Мабуть, якби не чутки про прийдешнє засідання президії, про неї ніхто б і не згадав. Це при тому, що за час "турбо-режиму" було прийнято дуже багато різних законів, в Раді відзначилися всі можливі асоціації зі своїми зауваженнями і пропозиціями як зробити наше життя кращим, а від ТПП ні по ринку землі, ні по промисловості (особливо з експорту), ні навіть по програмі діяльності Уряду... Досить дивна позиція для найбільшого об'єднання бізнесу, на який рішення влади впливають безпосередньо", – вважає експерт.

      На його думку, своєю "мовчазною згодою", керівництво Торгово-промислової палати намагається домогтися лояльності у представників нової влади.

      Дивна позиція, тим більш, що так це не працює, оскільки одними фейсбук-успіхами вже ситий не будеш. Так, що доведеться або пред'являти активну діяльність, або остаточно втрачати статус і членів організації, які будуть переходити в більш активні асоціації,
      – упевнений політолог.

      Він також додав, що на майбутньому засіданні буде представлений звіт щодо виконання стратегії організації, а ця подія не пройде непоміченою в професійному середовищі. Тому провести повторного захоплення влади в асоціації "по-тихому" не вийде.

      "На прийдешньому засіданні обов'язково буде якийсь звіт щодо виконання стратегії. Та й засідання Президії вийде дуже публічним, як його не ховай. І якщо буде нехай і невеликий, але скандал, то "зам'яти" як вони звикли це робити завжди, вже не вийде. Тим більше, що до важливої ​​події будуть придивлятися все. Від представників влади, до членів "контори". Зрозуміло, що "по-тихому" прихопити контроль не вийде. Тому спроба "тихого захоплення" провалиться з тріском і вже точно не буде тихою незалежно від результату – аж надто багато народу слідкує", – зазначив Єременко.

      За його словами, нинішньому керівництву Палати в цей раз доведеться грати "у відкриту", спираючись тільки на реальну конкуренцію ідей.

      "Зрозуміло, що всім хочеться бачити ТПП потужною організацією. Такою як у тій же Німеччині або Австрії. Але з іншого боку, якщо ТПП перетворитися у формальну бюрократичну організацію, то її функції перехоплять нові структури. Причому зроблять це без спеціальних законів, розгалужених представництв, величезних приміщень та інших "булочок", – підсумував Андрій Єременко.

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      Теги: Новини України
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