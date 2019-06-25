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      Захоплені РФ українські кораблі зникли зі стоянки в Керчі: фото до та після

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      Захоплені українські кораблі у Керчі
      Захоплені українські кораблі у Керчі / ru.krymr.com

      Захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери "Нікополь", "Бердянськ", та буксир "Яни Капу" зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.

      Раніше українські військові катери були розташовані під маскувальною сіткою біля причалу військової частини російської берегової охорони. Зараз кораблів там немає, пише "Крим.Реалії".

      Важливо: Коли Міжнародний суд розгляне справу про імунітет українських моряків

      У прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії нічого не повідомляють про переміщення захоплених кораблів. Тож куди перемістили українські судна – невідомо.

      У Керчі зник український корабель/ Фото: "Крим.Реалії"

      У Кремлі уже називали захоплені українські кораблі "речовими доказами".

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась.

      Саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права.

      Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три українські кораблі. У полон потрапили 24 українці.

      "Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.

      24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Криму Українці в полоні РФ
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