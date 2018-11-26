Захоплені Росією українські кораблі доставили в Керч: з'явилися перші фото і відео

Українські катери і буксир, які російські прикордонники захопили у Керченській протоці 25 листопада, доставили в порт Керчі окупованого Криму.

Відповідні фото та відео публікують російські ЗМІ.

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Зараз захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" стоять у Керчі, у районі Генмола. Вони дісталися окупованого піострова своїм ходом у супроводі російських прикордонників.

Артилерійський катер "Бердянськ" отримав пошкодження під час захоплення. Рейдовий буксир "Яни Капу" постраждав ще до захоплення, після того як був протаранений російським сторожовим кораблем. Катер "Нікополь" дійшов до Керчі самостійно під російським конвоєм.



Україніські судна доправили до окупованої Керчі



Захоплені РФ українські кораблі в окупованій Керчі



Українські судна, які захопила РФ в Азовському морі, доставили в порт Керчі



Захоплені Росією українські кораблі прибули в порт Керчі

Захоплені українські кораблі в окупованій Керчі: відео

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Внаслідок нападу російських кораблів на українські катери та буксир у Азовському морі, шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено.