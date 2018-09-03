Захоплення Аграрної партії проросійськими силами зупинено, – Скоцик

Скоцик звинуватив Грановського і екс-соратників Тимошенко в спробі захоплення партії.

Політтехнолог лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука – Володимир Грановський спільно з членами колишнього уряду і колишнього штабу лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко зробили спробу захоплення влади в Аграрній партії.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій лідером Аграрної партії України Віталієм Скоциком на прес-конференції в УНІАН з приводу спроби захоплення партії проросійськими силами.

"У Аграрну партію України Віктором Медведчуком і проросійськими силами був інтегрований відомий промосковський політтехнолог Володимир Грановський, який спочатку з'явився в Аграрній партії, мотивуючи це тим, що він багато зробив помилок у своєму житті, і ось нарешті з'явилася та політична сила, яка може дійсно виправити ситуацію в нашій країні", – пояснив Скоцик.

"Грановський (політтехнолог Медведчука) особисто пропонував мені домовитися покласти партію під проросійські сили. Після того, як я відмовився, вони з корупціонерами з уряду і колишнього штабу Тимошенко (Михайлом Поживановим, Олегом Корбаном і Володимиром Шандрою) зробили спробу захоплення влади в партії", – йдеться в заяві Скоцика.

У заяві лідера Аграрної партії зазначається, що учасники змови підбурювали осередки, спробували створити негативний імідж голови партії, підбурювали голів обласних організацій, використовуючи майданчик консультативно-дорадчого органу партії – Ради голів, яка не має повноважень з управління діяльністю партії, і спробували зробити з нього центр прийняття загальнопартійних рішень всупереч статуту.

"Потім пішли ще далі і, щоб відрізати мене від оперативного управління партією, ініціювали призначення на посаду в.о. керівника Центрального апарату свого ставленика. Зараз йдуть спроби скупити голів обласних осередків за гроші, ймовірно, російського походження, про що будуть подані відповідні заяви в правоохоронні органи. Всі ці дії ведуться заради однієї мети – спроби зміни голови партії", – наголошується в заяві Скоцика.

Проаналізувавши всі звернення, в партії запланували кроки для очищення від проросійських сил. Зокрема, під час засідання Політичної ради партії 13 вересня планується вирішити питання про припинення повноважень і виключення зазначених осіб.

"Їх повноваження вже тимчасово припинені, питання виключення буде вирішене на засіданні Політради 13 вересня 2018 року", – наголошується в заяві Скоцика.

Раніше ЗМІ звинувачували Володимира Грановського в дискредитації українських політиків. Так, в ефірі "Українського формату" на NewsOne за участю Михайла Саакашвілі і Вадима Рабиновича була реалізована провокація на політичне замовлення Адміністрації Президента щодо Саакашвілі, заявили після ефіру в виборчому штабі політика.