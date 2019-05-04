Захоплення храмів ПЦУ на окупованому Донбасі: Україна звернулась в ОБСЄ

Україна звернулась до СММ ОБСЄ з проханням перевірити дані про те, що російська окупаційна адміністрація на Донеччині конфіскувала храм та церковне майно Православної церкви України в окупованому селі Кузнецово-Михайлівка.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ 2 травня заявив, що українська сторона чекає від Місії перевірку інформації про незаконну та репресивну поведінку окупантів.

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Зокрема, наприкінці квітня російські збройні формування заявили про конфіскацію храму ПЦУ в селі Кузнецово-Михайлівка та вирішили передати права власності на нього Московському патріархату.

Дипломат наголосив, що раніше ОБСЄ вже промоніторила ситуацію, коли бойовики проводили обшуки в Свято-Троїцькому соборі ПЦУ у Луганську. Тоді вони конфіскували церковні речі, а священнослужителі були заблоковані на так звані "4,5-годинні інтерв’ю".

"Ми рішуче засуджуємо такі репресивні дії російської сторони, які порушують свободу релігії та віросповідання, і закликаємо СММ продовжувати реалізовувати цю частину свого моніторингового мандату", – заявив Прокопчук.

Що відомо про захоплення бойовиками храмів на Донбасі? Православна церква Україна давно терпить переслідування з боку проросійських окупантів на Донбасі. Так, 7 квітня в окупованому Луганську бойовики так званого "МВС "ЛНР" провели обшук в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Православної церкви України і затримали її настоятеля Анатолія Назаренка.



Обшук був спрямований нібито на виявлення осіб, які причетні до дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території окупованої Луганщини. Бойовики навіть назву для цих обшуків придумали – "операція "Стоп-терор"". З храму ПЦУ російські окупанти вилучили православну літературу, українську символіку, офіційне листування та робочі комп'ютери.



Вже 25 квітня проросійські бойовики на окупованому Донбасі разом з представниками Московського патріархату захопити храм ПЦУ у Кузнецово-Михайлівці на Донеччині. Майже зруйнований храм передали у власність колишньої УПЦ МП ще в 90-роках ХХ століття. Його допомагали відновити українські меценати і сам патріарх Філарет. Протягом багатьох років там проводилися урочисті богослужіння та благодійні акції для всіх нужденних.