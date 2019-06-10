Захоплення "Києва": каси кінотеатру повертають гроші за квитки

Каси кінотеатру "Київ" розпочали повертати гроші за квитки, якими глядачі не змогли скористатися через події, що відбувалися в будівлі 7 червня.

Що трапилось у кінотеатрі "Київ"?

7 червня у кінотеатрі "Київ" заявили про рейдерське захоплення будівлі. За словами кінематографіста та режисера монтажу Миколи Базаркіна, його здійснювали представники Муніципальної варти Києва, зокрема Департамент комунальної власності з особами, переодягненими в форму муніципальної охорони з праворадикалами "С-14".

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Вони вивели всіх глядачів, не допустили чинних орендодавців всередину й сказали, що проводитимуть інвентаризацію. У Київраді інформацію про начебто інвентаризацію підтвердили.

Ввечері того ж дня під стіни кінотеатру прийшли активісти, аби захистити кінотеатр від захоплення та передачі будівлі в оренду іншій мережі кінотеатрів. Крім цього, небайдужі мешканці столиці та представники кінотеатру мають намір прийти 18 червня на судове засідання з питання подальшої долі кінотеатру, а 20 червня провести акцію під КМДА.

Так, 10 червня у кінотеатрі повідомили, що розпочали повертати гроші відвідувачам за квитки, якими вони через рейдерське захоплення не змогли скористатися.

Шановні глядачі! У зв'язку з рейдерським захопленням робота кінотеатру зупинена! Кошти за квитки, придбані за готівку, ви зможете повернути в касах кінотеатру з 10 червня. Кошти за квитки, які були придбані онлайн, ви зможете повернути, звернувшись до сервісу vkivo,

– мовиться в офіційному повідомленні "Києва".

Яка позиція адміністрації кінотеатру щодо подій 7 червня?

Там заявляють, що кінотеатру не продовжили договір оренди без пояснення причин: мовляв, команді, що займалась кінотеатром "Київ" протягом останніх 20 років, не продовжили черговий договір оренди, відмовившись від діалогу.



Захоплення кінотеатру "Київ"/ фото 24 канал

Пізніше з’явилась маніпуляція з приводу того що кінотеатр сплачує мізерну оренду плату, у розмірі 47 тисяч гривень, хоча ж насправді разом з усіма суборендами до держбюджету надходить більше ніж 250 тисяч гривень. Ця маніпуляція стала основою для атаки на кінотеатр,

– додають у "Києві".

У кінотеатрі додають: саме суд мав би розібратися в законності всіх дій, вчинених проти культурного центру.

"Ми вважаємо що ескалація конфлікту, збройне блокування роботи кінотеатру, пошкодження приватного майна є ні чим інакшим, як рейдерським захопленням з використання адміністративного ресурсу та за сприяння поліції", – наголошують там.

Чому виник скандал довкола кінотеатру "Київ"?

У січні 2019 року стік термін дії договору оренди кінотеатру "Київ" з міською держадміністрацією. За кілька місяців до цього культурний центр звернувся до КМДА з проханням продовжити оренду, проте жодної відповіді не отримував, аж поки про долю кінотеатру не почали говорити у ЗМІ.

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Згодом у КМДА пояснили, що хочуть провести конкурс серед потенційних орендарів, оскільки культурний центр за старою угодою нібито мало платить – 47 тисяч гривень на місяць. Перемогу в конкурсі мав отримати той, хто зможе гарантувати більшу орендну плату. Стартова ціна становила 700 тисяч гривень на місяць.

8 квітня Київрада оприлюднила рішення про проведення нового конкурсу через електронну торгову систему ProZorro. Організатори кінофестивалю "Молодість" та Одеського міжнародного кінофестивалю, "Держкіно", "Українська кіноакадемія" підтримали колектив кінотеатру "Київ" та виступили проти рішення департаменту. Проте у приміщення таки з’явився новий орендар – компанія "Сінема-Центр", власницею якої є Любов Лісовська. У компанії запропонували платити за оренду будівлі 2 мільйони 119 тисяч гривень на місяць.

Разом з тим, кінотеатр "Київ" до цього часу продовжував працювати.