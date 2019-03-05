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      Захоплення Кремлем українських моряків на Азові: на що робить ставку Україна та чому це важливо

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      Полонені українські моряки
      Полонені українські моряки / AP

      У Міністерстві юстиції переконують, що рішення Європейського суду з прав людини щодо полонених українських моряків є дуже важливим, оскільки цей суд у рамках міжнародних процедур є єдиним, хто має юрисдикцію займатися такими питаннями. До прикладу, можна згадати його рішення щодо Туреччини та Кіпру, за яким перша, попри свою могутність, сплачує гроші.

      Як зауважив заступник міністра юстиції Іван Ліщина у коментарі "Цензор.НЕТ", у рамках власне міжнародних процедур Європейський суд є єдиним, хто має хоч якусь юрисдикцію займатися питаннями, подібними до ситуації із захопленням українських моряків.

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      "Це безпосередньо не його тема, він не має завдання захищати Женевську конвенцію. До того ж сама конвенція не передбачає прямої можливості звертатися до будь-яких судів. Та ми знайшли шлях, як поставити питання щодо ситуації з нашими моряками перед Європейським судом", – зазначив чиновник.

      Заступник міністра вважає, що рано чи пізно Україна все ж отримає рішення від ЄСПЛ.

      Немає якось надсуду, який би вирішив усі питання. І немає надполіції, яка б змусила виконувати рішення такого суду. Є певні елементи у вигляді Радбезу ООН, в якому Росія має постійне представництво та право вето. Європейський суд з прав людини може діяти у межах своєї компетенції. Рішення ЄСПЛ має вагу саме в тому, що якщо воно є, то будь-яке розв’язання проблеми є можливим лише в рамках виконання цього рішення. Росія не може сказати: давайте забудемо про це рішення і будемо робити, як нам подобається,
      – підкреслює чиновник.

      Як приклад він наводить конфлікт між Туреччиною та Кіпром. За його словами, хоча офіційний Стамбул є могутнішим, але вони визнали рішення ЄСПЛ і сплачують гроші. І загалом мирне врегулювання, яке хоч і повільно, та все ж там відбувається, також завдяки відповідним рішенням суду.

      "Тому для нас дуже важливим є рішення Європейського суду щодо ситуації з нашими моряками, але це не панацея. Не потрібно очікувати, що його завтра приймуть – і їх одразу звільнять. Не завтра та не одразу", – додав Ліщина

      Україна щодо захоплення українських моряків подала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини 7 січня.

      "Уряд вимагає визнання Судом факту порушення Російською Федерацією прав 24-х українських моряків під час незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків у Керченській протоці 25 листопаду 2018 року, їхнього незаконного утримання в пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності", – пояснював тоді такий крок Іван Ліщина.

      Як українські моряки потрапили у російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. У підсумку Кремль захопив 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.

      Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.

      як розгортається ситуація навокло полонених українських моряків:
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      Теги: Новини України Новини політики Судді Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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