Захоплення мосту у Києві: суд відправив Белька у психіатричний заклад

Дніпровський райсуд Києва підтримав клопотання прокурорів та відправив Олексія Белька у психіатричний заклад. Чоловіка звинувачують у мінуванні та захоплені київського мосту Метро.

Рішення про утримування Белька у психіатричному закладі, що виключає небезпечну поведінку, суд ухвалив під час засідання у понеділок, 20 січня. Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

До слова: Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо

Судово-психіатрична експертиза показала, що Олексій Белько під час здійснення злочину був у такому психічному стані, який не дозволяв йому усвідомлювати власні дії та керувати ними.

За висновками лікарів, зараз його психічний стан не змінився. Через це він потребує примусових заходів щодо госпіталізації та надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом.

Що відомо про Олексія Белька?Олексію Бельку 42 роки. Він народився у селищі Форос, що на території окупованого Росією Криму. Саме він захопив міст Метро у Києві у 2019 році та погрожував його підірвати. Згодом він здався правоохоронцям.



У червні 2019 року чоловік отримав військове звання старшого сержанта. Раніше він обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області.



До слова, у поліції розповіли, що перед інцидентом на мості у Києві Белько добровільно здав правоохоронцям 2 кілограми вибухівки та багато боєприпасів, які нібито знайшов "у сейфі у селі на Чернігівщині".

Захоплення мосту у Києві: коротко

Олексій Белько 18 вересня 2019 року під'їхав на міст в автомобілі Opel білого кольору. Посередині мосту він вийшов з машини та почав погрожувати усе підірвати. Ще через деякий час Белько стріляв із автомату у повітря та збив один дрон правоохоронців.



Через це на місце інциденту стягнули усі підрозділи спецслужб та броньовану техніку. Окрім того, правоохоронці перекрили міст Метро в обох напрямках. У столиці утворився справжній транспортний колапс – станції метро були перекриті, а біля мосту утворилися кілометрові затори.



Згодом Белька затримали спецпризпідрозділи Корд та Альфа. Коли правоохоронці почали підходити до "мінера", він здався добровільно. При ньому не знайшли вибухівку. Колишнього військового підозрюють у готуванні теракту, йому загрожує довічне ув'язнення.