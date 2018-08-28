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Захоплення офісу в центрі Києва: поліція затримала 18 осіб та відкрила кримінальне провадження

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Захоплення офісу у центрі Києва на Воздвиженці
Захоплення офісу у центрі Києва на Воздвиженці / скрін із відео

За фактом інциденту у центрі Києва на Воздвиженці поліція відкрила кримінальне провадження та затримала 18 осіб зі спецзасобами.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що у центрі Києва невідомі зі спецзасобами увірвалися у приміщення адвокатського офісу. Вони застосовували болгарку, сльозогінний газ, щоб потрапити до приміщення. Також очевидці чули звуки вибухів.

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Прес-служба Нацполіції Києва повідомила, що правоохоронці затримали 18 осіб за фактом інциденту.

Інформація про конфлікт надійшла у чергову частину близько 17 години: дозвонювач повідомив, що невідомі особи не впускають у приміщення власників. На адресу направили наряди патрульних, слідчо-оперативну групу Подільського управління поліції та працівників спецпідрозділу,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці виявили на місці 18 осіб у темному одязі, які мали при собі засоби захисту. Усіх доставили до управління поліції для надання пояснень.

За попередньою інформацією, конфлікт виник між двома суб’єктами щодо права власності на будівлю. Поліцейські наразі вивчають документи, надані обома сторонами конфлікту. На щастя, під час штурму та сутичок у приміщенні офісу ніхто не постраждав.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Теги: Новини Києва Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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