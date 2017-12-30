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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Захоплення пошти у Харкові: в поліції розповіли деталі про затриманого

23:51, 30 грудня 1632 Читать новость на русском
Захоплення пошти у Харкові
Захоплення пошти у Харкові / Фото з соцмереж

Чоловік, який 30 грудня захопив відділення "Укрпошти" і заручників у Харкові, вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Бех, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Нам відомо, що ця особа вела антисоціальний спосіб життя. Він 1977 року народження, житель Харкова, вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини", – повідомив Бех.

Він також додав, що цей чоловік потребує допомоги психіатрів. Зі слів заручників, чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння.

"Перебував не зовсім в нормальному стані. Ми це вже встановимо шляхом призначення і психіатричних експертиз, і, найголовніше, сьогодні, безумовно, відберемо його біологічні зразки, щоб ми чітко володіли, в якому все-таки він стані був", – сказав Бех.

Нагадаємо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". Чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив 11 заручників. Через деякий час 5 з них він відпустив. Ввечері спецпризначенці штурмом взяли будівлю і затримали підозрюваного.

Теги: Поліція Новини Харкова Захоплення пошти у Харкові Новини України
Джерело: 24 Канал
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