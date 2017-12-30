Захоплення пошти у Харкові: злочинця затримали
20:30, 30 грудня 5943 Читать новость на русском
Силовики почали штурм будівлі "Укрпошти" у Харкові, яку захопив невідомий та взяв кількох заручників.
Про це пише "Громадське".
На місці наразі присутній батько нападника. Він повинен був вмовити сина відмовитися від своїх намірів і звільнити заручників.
Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". Чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив 11 заручників. Через деякий час 5 з них він відпустив.
Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, злочинця вже затримали. Він також оприлюднив фото затриманого.
"Оперативники карного розшуку Нацполіції тільки що локалізували злочинця, який захопив у заручники людей. Дякую за службу", – написав Аваков.
Джерело: 24 Канал
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