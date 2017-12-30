Захоплення пошти у Харкові: звільнений хлопчик розповів про злочинця
Чоловік, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" у Харкові, почав відпускати заручників. Першими на волю вийшли діти і жінки.
Звільнений з заручників хлопчик Андрій Ремига розповів hromadske.kharkiv.ua, що він помітив у злочинця.
Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі.
За словами дитини, у чоловіка був якийсь пристрій, прикріплений до тіла. При цьому із заручниками він поводився чемно, навіть пропонував каву.
Він розповів заручникам, що він місцевий та в нього рак мозку.
На вигляд злочинець, як розповів хлопчик, – підстаркуватий чоловік
Як розповів начальник поліції Харківської області Олег Бех в коментарі ТСН, чоловік передав правоохоронцям банер з інформацією "Ісус наш Бог".