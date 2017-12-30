Захоплення пошти у Харкові: звільнений хлопчик розповів про злочинця

Чоловік, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" у Харкові, почав відпускати заручників. Першими на волю вийшли діти і жінки.

Звільнений з заручників хлопчик Андрій Ремига розповів hromadske.kharkiv.ua, що він помітив у злочинця.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі.

За словами дитини, у чоловіка був якийсь пристрій, прикріплений до тіла. При цьому із заручниками він поводився чемно, навіть пропонував каву.

Він розповів заручникам, що він місцевий та в нього рак мозку.

На вигляд злочинець, як розповів хлопчик, – підстаркуватий чоловік

Як розповів начальник поліції Харківської області Олег Бех в коментарі ТСН, чоловік передав правоохоронцям банер з інформацією "Ісус наш Бог".