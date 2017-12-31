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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Захоплення пошти у Харкові: з’явились неочікувані подробиці про затриманого

11:15, сьогодні 4579 Читать новость на русском

Вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". Чоловік раніше удавав з себе пророка.

Зранку 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". Чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив 11 заручників. Через деякий час 5 з них він відпустив. Ввечері спецпризначенці штурмом взяли будівлю і затримали підозрюваного.

У мережі з’явилось відео за квітень 2014 року, на якому він сидить на землі посеред вулиці, запевняючи усіх що має екстрасенсорні здібності і навіть брав участь в одному з телешоу де їх демонстрував.

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Називає себе засновником благодійного фонду, великим бізнесменом та чесною людиною. Опісля пророчить тривалість війни на сході, дає оцінку діям Путіна та майбутньому Росії, зокрема запевняв про епідемію в країні агресора.

Велика смерть іде,
– підсумував чоловік.

Теги: Новини України Новини Харкова Захоплення пошти у Харкові
Джерело: 24 Канал
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