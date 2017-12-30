Захоплення "Укрпошти" у Харкові: з'явилось відео з приміщення із заручниками

У мережі показали рідинну вибухівку та зловмисника, який взяв у заручники людей з відділення "Укрпошти".

Вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі. Чоловік погодився відпустити трьох жінок та двох дітей.

Блогерка Анна у своєму Youtube-каналі під назвою DANGERANN опублікувала відео з приміщення пошти, де утримують заручників.

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Як відомо, злочинець сказав заручникам, що він місцевий житель з Журавлівки і у нього рак мозку. Хлопчик, якого звільнили, розповів, що у чоловіка був якийсь пристрій з рідиною і лампочками, прикріплений до тіла.

На відео видно, що справді чоловік показує заручникам вибухівку з лампочками і розповідає про пристрій.

Захоплення "Укпошти" у Харкові – відео із приміщення з заручниками