Захоплення українських кораблів в Азовському морі є актом ведення агресивної війни РФ, – Луценко

Агресивні дії та напад на українські катери та буксир прикордонними кораблями Росії можна розцінювати як акт агресії відповідно до визначення резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, Військова прокуратура Південного регіону та частина прокуратури зони ООС підняті по тривозі

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"Спільно з СБУ здійснено реєстрацію та проводяться невідкладні слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни Російською Федерацією (ст 437 ККУ)", – йдеться в повідомленні Луценка.

Він також заявив, що захоплення українських кораблів є актом агресії згідно резолюції ГенАсамблеї ООН.

"Здійснений прикордонним кораблем РФ таран рейдового буксиру “Яни Капу” та захоплення катерів ВМС України підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: акт агресії – це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави", – повідомив Луценко.

Нагадаємо, два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ та "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу" ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм. Однак у неділю, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. Згодом у Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки. Пізніше стало відомо, що українські кораблі захоплені спецназом РФ, а серед українських військових є поранені. Однак у Росії повідомили, що українські кораблі повернулися до Бердянська.