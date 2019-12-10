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      Захоплення Укрпошти в Харкові: суд дозволив обвинуваченому вийти під заставу

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      Обвинуваченому в захопленні Укрпошти в Харкові дозволили вийти під заставу / censor.net.ua

      Київський районний суд Харкова пом’якшив запобіжний захід Володимиру Безуху. Чоловіку, який у грудні 2017 року захопив відділення Укрпошти в Харкові разом із заручниками, дозволили вийти із СІЗО за умови внесення застави.

      Суд ухвалив зміну запобіжного заходу, пише УНН.

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      Відповідно до ухвали Безуха триматимуть під вартою до 30 січня 2020 року. Крім того, суд визначив суму застави у розмірі 192 тисяч 100 гривень.

      Що відомо про захоплення Укрпошти в Харкові

      Наприкінці грудня 2017 року в одному з відділень Укрпошти забарикадувався зловмисник та взяв у полон 9 людей. У результаті перемовин із психологами та правоохоронцями чоловік звільнив 2 дітей і 3 жінок. Решта понад 5 годин були заручниками. Коли правоохоронці вже готувалися до штурму, бранці взяли справу у свої руки та напали на кривдника.

      Нападником виявився 40-річний місцевий мешканець із неординарною життєвою історією. Чоловік пробував свої сили і на "Битві екстрасенсів", і навіть балотувався у мери у 2006 році. Наразі Володимир Безух перебуває в СІЗО. 

      Суд неодноразово продовжував його перебування під вартою.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Харкова Захоплення пошти у Харкові Укрпошта
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