Захоплення пошти у Харкові: невідомий відпускає людей
18:32, 30 грудня 2551 Читать новость на русском
У Харкові чоловік, який захопив заручників у відділені "Укрпошти", погодився відпустити частину з них.
Про це повідомляє речник президента Петра Порошенка Святослав Цеголко.
За його даними, на волю вийшли 5 заручників – троє жінок і двоє дітей.
Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі.
Як розповів начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області генерал Олег Бех в ефірі espreso.tv, зловмисник погодився відпустити ще 4 людей – усі вони жінки.
"Зі звільненими заручниками зараз працюють психологи", – розповів Бех.
Джерело: 24 Канал
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