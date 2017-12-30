Захоплення пошти у Харкові: невідомий відпускає людей

У Харкові чоловік, який захопив заручників у відділені "Укрпошти", погодився відпустити частину з них.

Про це повідомляє речник президента Петра Порошенка Святослав Цеголко.

За його даними, на волю вийшли 5 заручників – троє жінок і двоє дітей.

Як відомо, вдень 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області генерал Олег Бех в ефірі espreso.tv, зловмисник погодився відпустити ще 4 людей – усі вони жінки.

"Зі звільненими заручниками зараз працюють психологи", – розповів Бех.