Захоплення пошти у Харкові: з'явилась інформація щодо імовірних вимог

Чіткі вимоги для звільнення заручників з відділення "Укрпошти" поки не названі, але вимоги чоловіка можуть бути пов'язані з обміном утримуваних осіб на Донбасі.

30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі.

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За інформацією поліції, чоловік в будівлі "Укрпошти" утримує 11 осіб. Натомість, один з очевидців розповідає, що у заручниках може бути троє людей.

Як зазначив начальник поліції Харківської області Олег Бех у коментарі "112 каналу", вимоги озброєного чоловіка можуть бути пов'язані з обміном утримуваними особами на Донбасі.

По його голосу ми не розуміємо, в якому стані він перебуває. Ми поки не розуміємо вимог. Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені під час переговорів, які нещодавно відбулися,

– сказав Бех.

Радник глави МВС Зорян Шкіряк додав, що чоловік поводить себе не агресивно. Поліцейські спілкуються з людьми в приміщенні "Укрпошти" через телефон.

Правоохоронці припускають, що у чоловіка можуть бути спільники.

У заручниках в захопленому відділенні пошти в Харкові перебувають 9 дорослих і двоє дітей



Відео: MediaPort pic.twitter.com/jy3jhSNkLo — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 грудня 2017 р.

"Біля будівлі "Укрпошти" ходить група поліцейських. Можливо, переговорники. Передали у вікно якийсь пакет", – повідомляє користувач під ніком "Корінь в квадраті".

Возле здания Укрпочты ходит группа полицейских. Может быть переговорщики. Передали в окно какой то пакет в #Харьков. pic.twitter.com/xk2BuizYJJ — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 30 грудня 2017 р.

Також відомо, що до місця захоплення заручників у Харкові прибули спецпризначенці "КОРД" та швидка.