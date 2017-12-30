Захоплення пошти у Харкові: з'явилась інформація щодо імовірних вимог
Чіткі вимоги для звільнення заручників з відділення "Укрпошти" поки не названі, але вимоги чоловіка можуть бути пов'язані з обміном утримуваних осіб на Донбасі.
30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі.
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За інформацією поліції, чоловік в будівлі "Укрпошти" утримує 11 осіб. Натомість, один з очевидців розповідає, що у заручниках може бути троє людей.
Як зазначив начальник поліції Харківської області Олег Бех у коментарі "112 каналу", вимоги озброєного чоловіка можуть бути пов'язані з обміном утримуваними особами на Донбасі.
По його голосу ми не розуміємо, в якому стані він перебуває. Ми поки не розуміємо вимог. Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені під час переговорів, які нещодавно відбулися,
– сказав Бех.
Радник глави МВС Зорян Шкіряк додав, що чоловік поводить себе не агресивно. Поліцейські спілкуються з людьми в приміщенні "Укрпошти" через телефон.
Правоохоронці припускають, що у чоловіка можуть бути спільники.
"Біля будівлі "Укрпошти" ходить група поліцейських. Можливо, переговорники. Передали у вікно якийсь пакет", – повідомляє користувач під ніком "Корінь в квадраті".
Також відомо, що до місця захоплення заручників у Харкові прибули спецпризначенці "КОРД" та швидка.