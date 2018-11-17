19:00
17 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, сьогодні
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, 16 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      У НАТО розуміють необхідність протистояти російській агресії в Україні, – сенатор США

      216 Читать новость на русском
      У НАТО розуміють необхідність протистояти агресивним діям Росії на світовій арені
      У НАТО розуміють необхідність протистояти агресивним діям Росії на світовій арені / Фото з відкритих джерел

      Усі країни-члени НАТО розуміють необхідність протистояти агресивним і незаконним діям Росії на світовій арені. Самі ж росіяни повинні з часом зрозуміти, що вторгнення в Україну не було в їхніх інтересах.

      Про це заявив член Сенату США від Республіканської партії Роджер Вікер, повідомляє "Укрінформ".

      Читайте також: Агресія Росії в Чорному та Азовському морях: у США зробили потужну заяву

      Вікер наголошує, що загрозу з боку Росії усвідомлюють усі учасники НАТО.

      Усі згодні, що Росії треба дати відпір. Ми єдині у тому, що захопленню Східної України та Криму необхідно протистояти,
      – сказав він.

      Сенатор США також наголосив, що Росія "повинна програти у цьому". За його словами, США ще раз "підкреслили свою відданість" цій меті, коли минулого року погодилися постачати летальну зброю до України.

      Вікер також висловив сподівання, що росіяни через деякий час зрозуміють, що вторгнення до України не було в їхніх інтересах. За його словами, жахливу помилку вторгнення в Афганістан росіяни зрозуміли через покоління після того, того, як тіла загиблих повернулися до Росії.

      Сенатор наголошує, що довести правдиву інформацію до росіян сьогодні важко, адже Путін має практично повний контроль над медіа.

      "Все ж, якщо у певний момент часу російські матері та батьки зможуть вивчити цей урок, для самих росіян буде значно краще", – підсумував Вікер.

      Читайте також: У Держдепі вказали на важливе геополітичне значення України

      До слова, 64-та щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО проходитиме 17-18 листопада у Канаді. Планується ухвалити низку резолюцій, зокрема щодо оновлення відповіді на гібридну тактику Росії.

       

      Теги: Новини США Новини Росії Новини політики НАТО Війна на Донбасі Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      сьогодні , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 1
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      сьогодні , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 295
      Так говорив Порошенко, або Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      сьогодні , 17:00 Так говорив Порошенко, або Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 508
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сьогодні , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 382
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сьогодні , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 731
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Фотограф показала неймовірні знімки Індії, зроблені з таксі
       2 квітня , 09:52
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук