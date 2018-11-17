У НАТО розуміють необхідність протистояти російській агресії в Україні, – сенатор США

Усі країни-члени НАТО розуміють необхідність протистояти агресивним і незаконним діям Росії на світовій арені. Самі ж росіяни повинні з часом зрозуміти, що вторгнення в Україну не було в їхніх інтересах.

Про це заявив член Сенату США від Республіканської партії Роджер Вікер, повідомляє "Укрінформ".

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Вікер наголошує, що загрозу з боку Росії усвідомлюють усі учасники НАТО.

Усі згодні, що Росії треба дати відпір. Ми єдині у тому, що захопленню Східної України та Криму необхідно протистояти,

– сказав він.

Сенатор США також наголосив, що Росія "повинна програти у цьому". За його словами, США ще раз "підкреслили свою відданість" цій меті, коли минулого року погодилися постачати летальну зброю до України.

Вікер також висловив сподівання, що росіяни через деякий час зрозуміють, що вторгнення до України не було в їхніх інтересах. За його словами, жахливу помилку вторгнення в Афганістан росіяни зрозуміли через покоління після того, того, як тіла загиблих повернулися до Росії.

Сенатор наголошує, що довести правдиву інформацію до росіян сьогодні важко, адже Путін має практично повний контроль над медіа.

"Все ж, якщо у певний момент часу російські матері та батьки зможуть вивчити цей урок, для самих росіян буде значно краще", – підсумував Вікер.

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До слова, 64-та щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО проходитиме 17-18 листопада у Канаді. Планується ухвалити низку резолюцій, зокрема щодо оновлення відповіді на гібридну тактику Росії.