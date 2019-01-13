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      Захоплива історія порятунку туриста, Томос в Україні та новий закон про секс – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      "Танцював кожні 15 хвилин": історія врятованого у Карпатах туриста

      Жага до життя та думки про сім'ю – ось що не дало відчайдуху-екстремалу здатись у засніжених горах. Ігор згадує пережите випробування та приходить до тями. Він розповів, що були дві холодні ночівлі, тоді він копав руками в снігу лунки, щоб врятуватися, танцював кожні 15 хвилин. "Це жах, це жах і дуже страшно, тому що не знаєш, що буде далі", – додав він.

      Це була неймовірна історія, за якою 5 днів стежила вся країна, але вона завершилася щасливо – Ігоря Грищенка знайшли, зараз він під наглядом медиків, загрози його життю немає.

      Дивіться відео про врятованого в Карпатах туриста

      Зміни у Кримінальному кодексі: чи потрібна відтепер розписка про секс

      11 січня в Україні почали діяти зміни у Кримінальному кодексі про згоду на секс, які вже встигли налякати українців. До нововведень притягнути до кримінальної відповідальності за зґвалтування могли лише в тому випадку, якщо до сексу жінку чи чоловіка примусили силою, погрозами або зловживали уразливим станом особи.

      Вже з'явилося чимало жартів про те, що перед будь-яким статевим актом потрібно буде дати партнеру письмову розписку, що ти не проти. В мережі навіть опублікували зразки як її оформлювати.

      Дивіться відео: новий закон про домашнє насильство

      Як українці зустріли Томос у Києві та як реагували в УПЦ МП

      Томос урочисто привезли до Софійського собору. У Святій Софії відбулася Різдвяна літургія. До храму занесли сувій і розгорнули його на спеціальній підставці. Тим часом вже майже 40 церков колись Московського патріархату зі всієї України приєдналися до незалежної від Кремля церкви.

      Натомість священників Московського патріархату обурюють зміни. У прес-службі заявили, закон про перейменування на Російську православну церкву порушує Конституцію. І юридичний відділ церкви збирається оскаржувати його в суді. Російські ресурси вдаються до провокацій.

      Дивіться відео про Томос у Києві

      Вибух у торговому центрі "Мармелад" у Києві

      12 січня у київському торговому центрі "Мармелад" пролунав вибух. Евакуювати людей почали лише через 2 години після інциденту. На 4 поверсі відбували ремонтні роботи, саме там один із працівників намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісі, але не вигадав нічого кращого, аніж запалити димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Чоловік отримав серйозні опіки, його госпіталізували в лікарню.

      Дивіться відео про вибух у торговому центрі Києва

      Вражаючий конкурсі крижаних скульптур у Львові

      У Львові завершився конкурс льодових скульптур. Дев'ятеро львівських майстрів упродовж двох днів витесували крижані фігури. Майстрам знадобилось майже 9 тон льоду. А тематикою цього конкурсу стала творчість знаменитого скульптора Іоанна Пінзеля, але кожен додав щось своє. 

      Переможцем конкурсу став скульптор Мар'ян Король, чия фігура "Танець янголів" має прихований зміст. А ось приз глядацьких симпатій завоювала крижана "Спіраль часу" львівського майстра Гордія Старуха.

      Дивіться відео про конкурс крижаних скульптур у Львові

       

      Теги: Новини України Карпати Надзвичайні ситуації Релігія Новини Львова Томос Вибух Законодавство Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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