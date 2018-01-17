Захопливу рекламу про британське метро зняли в київській підземці: відео

У київському метро відома українська студія "RadioAktive Film" зняла рекламу для британського ритейлера проїзних квитків "Trainline".

Про це сповістили творці рекламного ролика на своїй Facebook-сторінці.

"Наша робота з агентством BBH London, Production Studio Blink Productions, режисером Педро Мартіном-Калера, Себастьяном Бленковим... Велике дякуємо всім, хто взяв участь", – йдеться у повідомленні студії RadioAktive Film.

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У відеоролику можна побачити вагони та станції київського метрополітену, а також київський залізничний вокзал.