Захопливу рекламу про британське метро зняли в київській підземці: відео
14:09, сьогодні 980 Читать новость на русском
У київському метро відома українська студія "RadioAktive Film" зняла рекламу для британського ритейлера проїзних квитків "Trainline".
Про це сповістили творці рекламного ролика на своїй Facebook-сторінці.
"Наша робота з агентством BBH London, Production Studio Blink Productions, режисером Педро Мартіном-Калера, Себастьяном Бленковим... Велике дякуємо всім, хто взяв участь", – йдеться у повідомленні студії RadioAktive Film.
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У відеоролику можна побачити вагони та станції київського метрополітену, а також київський залізничний вокзал.
Джерело: 24 Канал
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