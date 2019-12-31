Заховані камери в декольте та масажисти на "Гелендвагенах": журналісти про історії поза кадром

Коли журналіст розробляє якусь тему, рахує цифру, розбирає схематози, пише текст чи ганяється за фігурантами – його головне завдання, щоб запам’ятали сюжет. Але, якщо спитати, що запам’яталося самому журналісту – він розповість якусь історію зі зйомок. Журналісти "Bihus.info" вирішили пригадати найцікавіші історії, які були поза кадром.

"Я ніколи не зустрічав масажистів на "Гелендвагенах" під будинком фігуранта"

Олександр Курбатов: Було таке. Знімали ми сюжет про маєток на Трухановому острові, де жив Олександр Ткаченко "Слуги народу". Ми там спілкувалися з власником цього будинку, з охоронцями. Вони казали: "Як вам не соромно, це будинки для підтримки водного спорту, для масажистів, для спортсменів, для лікарів".

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Ми якраз знімали стендап і виїжджав з цього маєтку "Гелендваген". До нього підбіг охоронець й попередив, що ми знімаємо."Гелик" розвернувся і втік.



"Гелендваген" за брамою маєтку

Ми потім цього "масажиста" чекали ще десь годину – може виїде. Але масажист затримався. Може, робив масаж охоронцю, я не знаю.

Аліса Юрченко: А як ви зрозуміли, що це масажист?

Олександр Курбатов: Нам сказали, що спортсменів вже немає зараз, але це будиночки ще для лікарів, для масажистів спортсменів. Але спортсменів нема й ми вирішили, що це масажист, мабуть, виїжджає.

"Я ніколи не бачив або бачила свого фігуранта голим"

Валерія Іванова: Історія почалась з того, що нам дуже часто надсилають різні повідомлення на робочу пошту і деякі, які більш-менш адекватні, ми перевіряємо. І от нам глядачі писали, що часто бачили найманців Медведчука на Трухановому острові.

Ми подумали, що можливо там може бути їхнє місце дислокації й вирішили перевірити. Запустили дрон, побачили там два місця, де приблизно може розташовуватися тренувальна база, і пішли перевіряти.

Спочатку план був такий: ми знайшли ці два місця, тому будемо спостерігати днями і ночами, порівнювати ці автомобілі з тими, хто приїжджав до офісу Медведчука і доведемо, що там їхня тренувальна база. А потім вирішили просто піти перевірити, постукати у ворота і спитати у людей, що там знаходиться.

Ми пішли туди з нашим відеооператором Рустамом, постукали й нам відкрив чоловік в футболці з шевроном "Шторм" – найманців Медведчука. Коли я почала питати: "Чи бачили ви найманців якихось чи охоронну фірму, яка тут має місце дислокації?", то чоловік запевнив, що ні, таких не бачили, стоячи в футболці з цим шевроном.



Чоловіки з історії Валерії

А після того він закрив швидко ворота і до мене на розмову вийшли два оголені чоловіки без футболок.

"Я ніколи не ховала камеру в декольте оператора"

Марина Ансіфорова: Не те щоб я хотіла перевірити розмір грудей мого оператора, але в нас була така ситуація. Ми знімали в Сен-Тропе пляжну вечірку Андрія Довбенка, куди потім приїхав Андрій Богдан. Ми розуміли, що треба зняти гостей, але ми не могли це фізично зробити, тому що постійно ходили охоронці навколо цього пляжного клубу.

Ми розуміли, що треба якось обережно це зняти, але вже прикидатися, що ми акуратно лежимо, засмагаємо о 8 годині вечора, коли вже було темно, – це було не дуже природно.



Скріншот з відео Марини Ансіфорової

Я через волосся операторки Ані знімала на камеру всіх гостей, тому що так охоронцям це не було видно. А коли вони підходили до нас, я швиденько ховала камеру в її декольте, щоб вони нічого не помітили.

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