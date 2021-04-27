Гучне вбивство ювеліра в Харкові: поліція знайшла зброю лише через 2 місяці

Наприкінці лютого в Харкові вбили відомого ювеліра Бориса Б. Лише через 2 місяці правоохоронці знайшли знаряддя вбивства. Пістолет виявили в селі Зернове під Харковом 26 квітня.
Джерело:поліція Харківщини
Ймовірного вбивцю затримали майже одразу, але його знаряддя вбивства шукали два місяці. Тепер на затриманого завели ще одну справу.
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Яку зброю знайшли
У процесі досудового розслідування поліцейські проводили огляд біля одного з будинків села. Там вони виявили пістолет Walther PPS.
Слідчі вважають, що підозрюваний у вбивстві 49-річний житель Харкова після вчинення злочину заховав його там. На зброї виявили відбитки пальців чоловіка. Чому підозрюваний заховав пістолет саме там – невідомо.
Село, де знайшли пістолет / Карта Google
Що тепер йому загрожує
Тепер чоловік фігурує також у справі про незаконне поводження зі зброєю. Покарання за цією статтею – від 3 до 7 років ув'язнення.
До цього зловмиснику вже повідомляли про підозру за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає від 10 до 15 років в'язниці.
Детальніше про це вбивство
- Це трапилося на сходах магазину в провулку Отакара Яроша.
- Правоохоронці виявили там тіло 39-річного харків'янина з пораненням у грудях.
- ЗМІ повідомляли, що вбили відомого в місті Ювеліра.
- Усі камери спостереження провулку в момент інциденту були вимкнені.
- У місті оголосили план перехоплення та в день інциденту затримали підозрюваного.
- Ним виявився чоловік, який раніше вже був судимий.
- Слідчі дії тривають і досі.