Гучне вбивство ювеліра в Харкові: поліція знайшла зброю лише через 2 місяці

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Наприкінці лютого в Харкові вбили відомого ювеліра Бориса Б. Лише через 2 місяці правоохоронці знайшли знаряддя вбивства. Пістолет виявили в селі Зернове під Харковом 26 квітня.

Джерело:

поліція Харківщини

Ймовірного вбивцю затримали майже одразу, але його знаряддя вбивства шукали два місяці. Тепер на затриманого завели ще одну справу.

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Яку зброю знайшли

У процесі досудового розслідування поліцейські проводили огляд біля одного з будинків села. Там вони виявили пістолет Walther PPS.

Слідчі вважають, що підозрюваний у вбивстві 49-річний житель Харкова після вчинення злочину заховав його там. На зброї виявили відбитки пальців чоловіка. Чому підозрюваний заховав пістолет саме там – невідомо.

Село, де знайшли пістолет / Карта Google

Що тепер йому загрожує

Тепер чоловік фігурує також у справі про незаконне поводження зі зброєю. Покарання за цією статтею – від 3 до 7 років ув'язнення.

До цього зловмиснику вже повідомляли про підозру за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає від 10 до 15 років в'язниці.

Детальніше про це вбивство

  • Це трапилося на сходах магазину в провулку Отакара Яроша.
  • Правоохоронці виявили там тіло 39-річного харків'янина з пораненням у грудях.
  • ЗМІ повідомляли, що вбили відомого в місті Ювеліра.
  • Усі камери спостереження провулку в момент інциденту були вимкнені.
  • У місті оголосили план перехоплення та в день інциденту затримали підозрюваного.
  • Ним виявився чоловік, який раніше вже був судимий.
  • Слідчі дії тривають і досі.
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