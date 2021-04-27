Гучне вбивство ювеліра в Харкові: поліція знайшла зброю лише через 2 місяці

Наприкінці лютого в Харкові вбили відомого ювеліра Бориса Б. Лише через 2 місяці правоохоронці знайшли знаряддя вбивства. Пістолет виявили в селі Зернове під Харковом 26 квітня.

Ймовірного вбивцю затримали майже одразу, але його знаряддя вбивства шукали два місяці. Тепер на затриманого завели ще одну справу.

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Яку зброю знайшли

У процесі досудового розслідування поліцейські проводили огляд біля одного з будинків села. Там вони виявили пістолет Walther PPS.

Слідчі вважають, що підозрюваний у вбивстві 49-річний житель Харкова після вчинення злочину заховав його там. На зброї виявили відбитки пальців чоловіка. Чому підозрюваний заховав пістолет саме там – невідомо.

Село, де знайшли пістолет / Карта Google

Що тепер йому загрожує

Тепер чоловік фігурує також у справі про незаконне поводження зі зброєю. Покарання за цією статтею – від 3 до 7 років ув'язнення.

До цього зловмиснику вже повідомляли про підозру за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає від 10 до 15 років в'язниці.

Детальніше про це вбивство

Це трапилося на сходах магазину в провулку Отакара Яроша.

Правоохоронці виявили там тіло 39-річного харків'янина з пораненням у грудях.

ЗМІ повідомляли, що вбили відомого в місті Ювеліра.

Усі камери спостереження провулку в момент інциденту були вимкнені.

У місті оголосили план перехоплення та в день інциденту затримали підозрюваного.

Ним виявився чоловік, який раніше вже був судимий.

Слідчі дії тривають і досі.