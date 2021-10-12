Захворів на коронавірус очільник Харківської ОДА: який його стан

У тимчасового виконувача обов'язків голови Харківської ОДА Олександра Скакуна підтвердили коронавірус. Він пішов на лікарняне, проте лікується наразі не в лікарні, а вдома.

Про це повідомили 12 жовтня. Про свою хворобу посадовець облдержадміністрації сам написав у своєму фейсбуці.

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Продовжує контролювати роботу адміністрації

Чоловік зазначив, що зараз почувається нормально та лікується під наглядом свого сімейного лікаря. Він вирішив написати пост, оскільки помітив чутки про власну "важку форму" перебігу хвороби.

Звісно, я на лікарняному. Це не заважає мені бути в курсі всього, що відбувається, й віддалено контролювати роботу ОДА,

– написав Скакун.

Суспільне повідомляє, що згодом чиновник поспілкувався із журналістами. Він підтвердив, що сам створив допис. Окрім цього, чоловік розповів, що обов'язки голови обласної адміністрації наразі офіційно виконує Михайло Черняк.

Читайте повний допис Олександра Скакуна:

Сьогодні почув, що в мене "важка форма COVID-19". Щоб подібна інформація не ширилася, повідомляю. У мене дійсно ковід. Самопочуття нормальне. У лікарні під киснем не лежу. Лікуюся за рекомендаціями сімейного лікаря.



Звісно, я на лікарняному. Це не заважає мені бути в курсі всього, що відбувається, й віддалено контролювати роботу ОДА. За що спасибі диджиталізації. Обов'язки голови Харківської обласної державної адміністрації на період мого лікарняного офіційно виконує Михайло Черняк.