На Закарпатті водій під наркотиками злетів у кювет: загинула 17-річна дівчина

18 жовтня 2021 , 12:55
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Джерело:

поліція Закарпаття

У селі Косино, що на Закарпатті, водій під дією наркотиків скоїв смертельну аварію. Загинула 17-річна дівчина, ще одна неповнолітня пасажирка – у лікарні.

Трагічний інцидент трапився в ніч проти 18 жовтня. Водія вже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Хто перебував у машині на момент ДТП

За попередньою інформацією, 29-річний місцевий житель не впорався з керуванням. Через це автомобіль Volkswagen Golf з'їхав у кювет. На момент аварії у машині окрім водія перебували 3 пасажири.

  • 17-річна дівчина з села Пузняківці отримала травми, несумісні з життям.
  • 16-річну дівчину довелося госпіталізувати.
  • Водій та 18-річний мешканець Косина від медичної допомоги відмовилися.


Смертельна ДТП сталася в ніч проти 18 жовтня / Фото Нацполіції

Водій сів за кермо під наркотиками

Правоохоронці встановили, що водій авто перебував у стані наркотичного сп'яніння. Справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, унаслідок якого загинула людина.

Зверніть увагу! Підозрюваному загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років. 

Інша смертельна ДТП на Закарпатті

  • Напередодні Україну сколихнула інша трагічна звістка. У ніч проти 15 жовтня у селі Великі Лучки зіткнулися легковик та евакуатор
  • Загинули патрульний, військовий та двоє молодих дівчат, віком 17 та 18 років. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. 
Автор: Ірина Буртик