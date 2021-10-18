На Закарпатті водій під наркотиками злетів у кювет: загинула 17-річна дівчина

У селі Косино, що на Закарпатті, водій під дією наркотиків скоїв смертельну аварію. Загинула 17-річна дівчина, ще одна неповнолітня пасажирка – у лікарні.

Трагічний інцидент трапився в ніч проти 18 жовтня. Водія вже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Хто перебував у машині на момент ДТП

За попередньою інформацією, 29-річний місцевий житель не впорався з керуванням. Через це автомобіль Volkswagen Golf з'їхав у кювет. На момент аварії у машині окрім водія перебували 3 пасажири.

17-річна дівчина з села Пузняківці отримала травми, несумісні з життям.

16-річну дівчину довелося госпіталізувати.

Водій та 18-річний мешканець Косина від медичної допомоги відмовилися.



Смертельна ДТП сталася в ніч проти 18 жовтня / Фото Нацполіції

Водій сів за кермо під наркотиками

Правоохоронці встановили, що водій авто перебував у стані наркотичного сп'яніння. Справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, унаслідок якого загинула людина.

Інша смертельна ДТП на Закарпатті

Напередодні Україну сколихнула інша трагічна звістка. У ніч проти 15 жовтня у селі Великі Лучки зіткнулися легковик та евакуатор.

Загинули патрульний, військовий та двоє молодих дівчат, віком 17 та 18 років. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.

Підозрюваному загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років.