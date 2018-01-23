20:12
23 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Легкі наркотики від Собчак. Таємне життя Путіна
Вєсті Кремля
23:34, 22 січня
Вєсті. UA. Жах на вулиці
Вєсті.UA
22:48, 22 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Закарпаття отримає вакцини від кору після обуреної заяви Москаля

19:09, сьогодні 227 Читать новость на русском
Вакцина від кору
Вакцина від кору / Фото з вільних мереж

Міністерство охорони здоров'я України скерує у Закарпатську область 10 тисяч вакцин від кору після скарги голови області Геннадія Москаля на те, що в регіоні немає відповідних вакцин.

Про це на брифінгу заявив головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

Напередодні Геннадій Москаль повідомив, що станом на 19 січня на Закарпатті зареєстровано 299 випадків кору і вже два тижні немає вакцини від недуги. У МОЗ на це відреагували та заявили, що взялися вирішувати ситуацію.

У зв'язку зі спалахом кору впродовж грудня-січня спостерігається зацікавленість і бум вакцинації. У зв'язку з цим, вакцини використовуються значно швидше, ніж було заплановано регіонами,
– пояснив Курпіта.

Читайте також: Кір в Україні 2018: коли роблять щеплення від кору – найголовніші правила

"До Закарпатської області передадуть до 10 тисяч вакцин з інших областей найближчим часом, – наголосив він.

Представник МОЗ також розповів, що у відомстві триває службове розслідування щодо нестачі вакцин у деяких областях. Курпіта додав, що міністерство регулярно перерозподіляє вакцини з одних областей в інші.

Теги: Новини України Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Кір епідемія Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Зимова Олімпіада-2018: розклад змагань
сьогодні, 20:02 Зимова Олімпіада-2018: розклад змагань
533
Готівковий курс валют 23 січня: євро і долар далі повільно ростуть
сьогодні, 19:51 Готівковий курс валют 23 січня: євро і долар далі повільно ростуть
86
Нова ціна на газ: до чого готуватись українцям
сьогодні, 19:03 Нова ціна на газ: до чого готуватись українцям
Публічний аудит 2256
Нас вже не 52 мільйони: стала відома чисельність населення України у 2017 році
сьогодні, 18:50 Нас вже не 52 мільйони: стала відома чисельність населення України у 2017 році
1746
Вы думаете люди, которые понесли потери за эти 3 года, дадут вам откатить систему назад?
сьогодні, 16:57 Вы думаете люди, которые понесли потери за эти 3 года, дадут вам откатить систему назад?
Семен Кабакаєв 2031
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
В Запоріжжі затримали групу злочинців-перевертнів: фото
 13 грудня 2017 , 18:04
Порошенко напав на мого чоловіка, – дружина Саакашвілі прокоментувала події в Києві
 5 грудня 2017 , 18:15
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук