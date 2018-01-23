Закарпаття отримає вакцини від кору після обуреної заяви Москаля

Міністерство охорони здоров'я України скерує у Закарпатську область 10 тисяч вакцин від кору після скарги голови області Геннадія Москаля на те, що в регіоні немає відповідних вакцин.

Про це на брифінгу заявив головний директор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

Напередодні Геннадій Москаль повідомив, що станом на 19 січня на Закарпатті зареєстровано 299 випадків кору і вже два тижні немає вакцини від недуги. У МОЗ на це відреагували та заявили, що взялися вирішувати ситуацію.

У зв'язку зі спалахом кору впродовж грудня-січня спостерігається зацікавленість і бум вакцинації. У зв'язку з цим, вакцини використовуються значно швидше, ніж було заплановано регіонами,

– пояснив Курпіта.

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"До Закарпатської області передадуть до 10 тисяч вакцин з інших областей найближчим часом, – наголосив він.

Представник МОЗ також розповів, що у відомстві триває службове розслідування щодо нестачі вакцин у деяких областях. Курпіта додав, що міністерство регулярно перерозподіляє вакцини з одних областей в інші.