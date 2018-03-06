Закидали курячими головами: активісти влаштували протест біля колишньої бази "Беркуту"

Активісти "Автомайдану" приїхали з пікетом до бази колишнього "Беркуту" на проспекті Лобановського в Києві. "Автомайданівці" протестують проти "неправомірних дії спецназівців" під час знесення наметового містечка під Радою.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

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Так, під час акції закидали асфальт перед виїздом з бази спецпризначенців яйцями і курячими головами. Пізніше спалили прапор "Беркута".

При цьому, за словами активістів, поліція у цей перформанс поліція не втручалась.

Нагадаємо, уранці 3 березня правоохоронці прийшли до наметового містечка проводити слідчі дії. У підсумку між силовиками та протестувальниками сталися сутички, внаслідок чого декількох осіб було затримано та поранено.