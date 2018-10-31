Закінчення австралійського туру Меган Маркл: скільки коштував розкішний гардероб герцогині

31 жовтня завершився офіційний тур Меган Маркл та принца Гаррі країнами Океанії. Протягом 16 днів герцогиня Сассекська демонструвала найрізноманітніші образи: від повсякденних кросівок та пуховиків до розкішних суконь і прикрас. Ціна такого гардеробу, за інформацією різних ЗМІ, склала від 75 тисяч доларів до 150.

На час всього робочого візиту подружжя повинне відвідало більше 80 різних заходів, які включали спілкування як з високопоставленими чиновниками, так і з народами країн Австралії, Фіджі, Тонга та Нової Зеландії. Для цього герцоги Сассекські змінювали свої образи залежно від ступеню офіційності події.

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Загалом, за час більше ніж двотижневої мандрівки Меган Маркл одягнула 39 різних образів, які їй підбирала ціла команда стилістів, що прилетіла в Австралію разом з подружжям. Багато нарядів були пошиті спеціально на замовлення, ще інші – Меган одягала кілька місяців тому, тому експертам та журналістам важко було назвати точну ціну її окремих образів.

Однак у виданні Mirror все ж спробували підрахувати вартість її вишуканих нарядів і склали детальну таблицю з усією інформацією, яку ви можете переглянути тут. Близько 75 тисяч доларів (майже 60 тисяч фунтів стерлінгів) коштував гардероб Меган Маркл і близько 2000 доларів (1500 фунтів стерлінгів) – один образ герцогині. Найдорожчими виявились вечірні сукні іменитих брендів.



Меган Маркл і принц Гаррі в Австралії / Getty Images

За даними іншого західного видання Hello Magazine, вартість гардеробу Меган Маркл в час австралійського туру становила близько 150 тисяч доларів (117 тисяч фунтів стерлінгів). Найдорожчою річчю в образах герцогині стала прикраса на шиї від британського ювілера Jessica McCormack, – намисто коштує 16,6 тисяч доларів. Його вона одягнула на прийом до Будинку уряду в Новій Зеландії, який було організовано з нагоди 125-річчя жіночого виборчого права в країні.



Меган Маркл в Новій Зеландії

Нагадаємо, що в перший день австралійського туру, 15 жовтня, Кенсингтонський палац повідомив, що подружжя принца Гаррі і Меган Маркл очікує на появу первістка. Дитина повинна народитись навесні 2019 року.