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      Закінчення газового контракту з РФ в 2020 році: Україна роздумує над отриманням газу з Катару

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      Завершення газових угод із РФ: у "Нафтогазі" розглядають можливість постачання катарського газу
      Завершення газових угод із РФ: у "Нафтогазі" розглядають можливість постачання катарського газу / "Главред"

      "Нафтогаз" спільно з Оператором газотранспортної системи України працює над можливістю постачання газу з Катару до України. Українська сторона планує, що це стане можливим вже у січні 2020 року. Постачання катарського газу має здійснюватися через Трансбалканський газопровід.

      Як розповів директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, катарський газ вперше було доправлено на термінал у Греції судном, здатним перевозити понад 210 тисяч кубічних метрів скрапленого газу.

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      Річ у тім, що раніше грецький термінал мав змогу приймати танкери меншого класу, зокрема з Катару. Але після модернізації його потужності було збільшено до 225 тисяч кубічних метрів. Поставку на грецький термінал було здійснено у межах програми, яку Qatargas розробив спільно з французькою енергетичною корпорацією ENGIE. Наступним пунктом в цій програмі має стати поставка партії зрідженого газу з Катару на іспанський термінал до початку серпня.

      За словами Макогона, південноєвропейські країни активно диверсифікують постачання. Тобто, каспійський газ через TANAP (газопровід з Азербайджану до грецького кордону – 24 канал) та поставки скрапленого природного газу створюють хорошу конкуренцію російському газу.

      Також він зауважив, що "Нафтогаз" і оператор газотранспортної системи України працюють над тим, аби вже з січня 2020 року можна було здійснювати постачання катарського газу до України з південного напрямку через Трансбалканський газопровід".

      Водночас директор компанії "Оператор ГТС України" підкреслив, для того, аби розпочати прямі поставки катарського газу до України, передусім слід домовитися з Туреччиною про прохід танкерів через протоку Босфор.

      Раніше в "Укртрансгазі" повідомляли, що Україна після закінчення чинного контракту на транзит газу з російським "Газпромом" може додатково завантажити газотранспортну систему через імпорт або транзит газу з Румунії Трансбалканським газопроводом.

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      Зауважимо, що наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду. Нещодавно український гарант Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – щонайбільше у вересні 2018 року.

      Що відомо про компанію "Оператор ГТС України"? Її "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року. 100% акцій компанії володіє акціонерне товариство "Укртрансгаз". У майбутньому до управління оператором української ГТС мають намір залучити європейського партнера – це має зберегти обсяги транзиту через Україну після завершення чинного контракту з "Газпромом". Крім того, створення компанії має дозволити почати юридичне відділення функції транспортування газу: спершу в структурі "Нафтогазу", а після 1 січня 2020 року – поза групою "Нафтогаз".

      газовий конфлікт україни та росії: хроніка останніх подій

       

      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      25 липня
      5317
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Газовий конфлікт ГТС Нафтогаз Катар
      Джерело: 24 канал
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