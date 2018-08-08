Закінчення кар'єри Джонні Деппа: фільм з актором зняли з прокату

Кінокомпанія Global Road Entertainment скасувала прем'єру драми "Місто брехні", головну роль в якій зіграв знаменитий актор Джонні Депп.

Рішення прийнято за місяць до виходу фільму на екрани. Прем'єра фільму мала відбутися 7 вересня. Нова дата наразі не оголошена. Про це повідомляє російська редакція BBC.

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"Місто брехні" – це фільм про детектива Рассела Пулу, який розслідує вбивства реперів Тупака Шакура і Крістофера Воллеса, відомішого як The Notorious B. I. G,

– йдеться у джерелі.

Зазначається, що зняття фільму з прокату може бути пов'язаним з позовом до Деппа, який подав один з учасників знімальної групи Грегг Брукс. Чоловік заявив, що Депп побив його на знімальному майданчику.

Останнім часом актор Джонні Депп часто потрапляв у скандальні історії, тому кінокритики припускають про швидкий спад кар'єри Джонні Деппа.

Нагадаємо, що голлівудський актор Джонні Депп зізнався, що зараз перебуває у скрутному фінансовому становищі. Він витратив практично всі гроші, які заробив за роки своєї успішної кінокар'єри. Також стало відомо, що Джонні Депп може постати перед судом через погане ставлення до своїх охоронців та несплату зарплатні.