Заклади, в яких полюбляли випивати відомі письменники

Відомий факт, що часто для натхнення письменники полюбляли випивати. Пропонуємо дізнатися, в яких місцях любили випити чарку алкоголю відомі письменники.

По всьому світу розкидано безліч легендарних ресторанів і барів, у яких народжувалися і зріли літературні шедеври, що стали класикою, розповідає Юлія Орлова для видання НВ.

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Наприклад, у нью-йоркському барі Pete's Tavern, який веде свою славетну історію з 1864 року, можна з келихом пива або чаркою чогось міцнішого посидіти за столом, де працював О. Генрі. А паб The Eagle and Child в Оксфорді вважають знаковим місцем любителів фентезі – тут проходили легендарні зустрічі оксфордських інтелектуалів і членів літературного гуртка Inclinki, до якого належали Клайв Льюїс, автор "Хроніки Нарнії", і знаменитий Джон Толкін.

У знаменитому паризькому Café de Flore за Жаном-Полем Сартром і Сімоною де Бовуар був закріплений окремий столик. Заклад також обожнювали Луї Арагон і Андре Бретон, Трумен Капоте і Ернест Хемінгуей.

У старого Хема був свій вельми вражаючий маршрут найкращими барами планети, повторити який зможе лише людина з неабияким здоров'ям. Пальма першості належить бару El Frodita на Кубі, де готували його улюблений коктейль "Дайкірі" без цукру з ромом, грейпфрутовий соком і лікером Мараскін. Подейкують, що саме на терасі кафе La Closerie des Lilas у Парижі за віскі з содовою Фіцджеральд прочитав Хемінгуею рукопис "Великого Гетсбі". Алкоголь і творчі амбіції були двома точками дотику великих авторів. Хоча, Фіцджеральд все-таки віддавав перевагу джину, оскільки запах цього напою, на думку автора, найменше відчували навколишні.

Король комедії Вудхаус розумівся на алкоголі, а в одному зі своїх оповідань навіть ділив похмілля на види: "зламаний компас", "швейна машинка", "комета", "атомна бомба", "бетономішалка" і "чорна мара". Свої алкозанурення він вважав за краще здійснювати в барі з історією – Ye Olde Cheshire Cheese у Лондоні. Крім Вудхауса до цього пабу на Fleet Street, вулиці завширшки півтора метра, навідувалися Марк Твен, Альфред Теннісон, Артур Конан Дойл і Чарльз Діккенс.

Є думка, що поняття "літературне кафе" виникло у стінах парижського закладу Le Procope. Серед його постійних клієнтів були Оноре Бальзак, Бомарше, Віктор Гюго, Дені Дідро та Жан-Жак Руссо. У кафе любив навідуватися Вольтер, його зарезервований столик, як і раніше, не заведено займати. Серед фішок цього місця не тільки імениті клієнти, старовинний інтер'єр і вишукане меню, але і його консервативність. Наприклад, впродовж ста років з моменту відкриття кафе вхід для жінок до нього був закритий. Сьогодні консервативність відчувається тільки у стриманих манерах офіціантів.