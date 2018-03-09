Закохані Джастін Бібер та Селена Гомес знову не разом, – ЗМІ

Селена Гомес та Джастін Бібер, яких нещодавно підловили за публічними пристрасними поцілунками, знову вирішили трохи відпочити одне від одного та зробити паузу у стосунках.

Як розповідають ЗМІ, останнім часом у зіркової пари було було багато розбіжностей, і чергова сварка призвела рішення взяти паузу у стосунках.

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Джастін Бібер та Селена Гомес

"Вони продовжують спілкуватися і як і раніше кохають одне одного. Селена і Джастін обов'язково будуть разом, просто їм потрібно трохи відпочити одне від одного", – розповів інсайдер сайту E.

Також інсайдер розповів, що після того як пара відновила стосунки восени минулого року, вони почали відчувати сильний тиск громадськості. Папараці слідували за ними по п’ятах і раз у раз намагалися відобразити кожен їхній крок.

"Вони обидвоє сказали, що були буквально перенасичені зайвою увагою і тиском суспільства", – додав інсайдер.

Нагадаємо, нещодавно закохана пара прибула разом на Ямайку, щоб відсвяткувати у родинному колі весілля батька Джастіна, де їх і запримітили за романтичними поцілунками та обіймами.

Варто додати, що коли мама Селени Гомес дізналася про возз’єднання доньки з екс-коханцем Бібером, то потрапила до лікарні.