Закохані Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас поділилися романтичним фото

48-річна Кетрін Зета-Джонс і 73-річний Майкл Дуглас пережили нелегкі часи та змогли зберегти свій шлюб. Крім того, своє кохання зірки часто демонструють шанувальникам у соціальних мережах.

Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс опублікувала новий романтичний знімок з Майклом Дугласом на своїй сторінці в Instagram.

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"Майже 18 років з моїм коханим", – прокоментувала фото Кетрін.

На світлині закохані дивляться одне на одного та ніжно обіймаються.



Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Instagram

Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) 4 Лип 2018 р. о 4:27 PDT

Варто зазначити, що Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас і досі виглядають щасливо один з одним, а також із двома дітьми – 17-річним Діланом та 15-річною Керіс.