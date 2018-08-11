Закохані Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас поділилися романтичним фото
48-річна Кетрін Зета-Джонс і 73-річний Майкл Дуглас пережили нелегкі часи та змогли зберегти свій шлюб. Крім того, своє кохання зірки часто демонструють шанувальникам у соціальних мережах.
Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс опублікувала новий романтичний знімок з Майклом Дугласом на своїй сторінці в Instagram.
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"Майже 18 років з моїм коханим", – прокоментувала фото Кетрін.
На світлині закохані дивляться одне на одного та ніжно обіймаються.
Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Instagram
Варто зазначити, що Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас і досі виглядають щасливо один з одним, а також із двома дітьми – 17-річним Діланом та 15-річною Керіс.
Джерело: 24 Канал
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