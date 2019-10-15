Закон 1210 вимагає доопрацювання, – Гетманцев

В Офісі Президента розуміють, що прийняття Верховною Радою законопроєкту №1210, який передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже в 5 разів, матиме серйозні негативні наслідки не тільки для залізорудної промисловості, а й для всієї української економіки.

Таку думку висловив голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи підсумки сьогоднішньої зустрічі представників гірників і металургів з керівництвом Офісу Президента, передає кореспондент Мінпрому.

Він уточнив, що на зустрічі була присутня заступник глави офісу президента Юлія Ковалів, заступник міністра економіки, заступник міністра фінансів, представники податкової служби, держкомпанії ПАТ "Укрзалізниця" і т.д.

Добре, що ця зустріч була. Вона, в крайньому разі, показує важливість проблеми. Ми говоримо не про кризу в окремій галузі – ми говоримо, що прийняття цього законопроєкту 1210 може включити маховик, який вплине на всю економіку України. Мені здається, нам вдалося показати це Юлії Ковалів і вона це прекрасно розуміє. Як і ті експерти, які були присутні на зустрічі,

– сказав він.

Питання стоїть про можливу втрату національною економікою 30% всіх валютних надходжень, залізнична галузь може втратити 40% обсягів вантажоперевезення – оскільки в разі прийняття законопроєкту №1210 залізорудні підприємства втратять можливість експортувати свою продукцію і будуть змушені зупиняти виробництво, пояснив Каленков.

У свою чергу, глава Федерації металургів України Сергій Біленький зазначив, що сьогодні представники Офісу Президента в ході зустрічі отримали від бізнесу всю необхідну інформацію, щоб прийняти зважене рішення щодо ренти на видобуток залізної руди.

За його словами, Ю. Ковалів записала 15 пунктів найбільш проблемних питань, які найбільше турбують металургів і гірників. "Сьогодні Юлія Ковалів розуміє, які питання найбільше турбують галузь. Я думаю, по кожному з них ми зможемо провести конструктивну окрему зустріч", – зазначив глава ФМУ.