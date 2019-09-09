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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні в 10 разів вищими, ніж у РФ, – PWC

      452 Читать новость на русском
      Податковий кодекс
      Податковий кодекс / kordon.in.ua

      У разі затвердження змін до Податкового кодексу, передбачених законопроєктом №1210, рентні платежі в Україні знано перевищать аналогічні в інших країнах.

      Про це йдеться в листі однієї з найбільших світових аудиторських компаній PricewaterhouseCoopers (PWC) об'єднанню підприємств "Укрметалургпром".

      Так, згідно з дослідженням PWC, у разі внесення змін до податкового законодавства, вартість рентної ставки щодо комерційного прибутку в Україні буде вищою, ніж у таких країнах, як РФ, Канада, Австралія, Казахстан, Бразилія, Китай та інших.

      У листі не вказується, звідки в українського бізнесу знайдуться кошти, щоб оплачувати рентну оплату в 10 разів вищу, ніж у Російській Федерації, в п'ять разів вищу, ніж у Китаї й більш ніж удвічі вищу, ніж у Канаді.

      Нагадаємо, що законопроєкт №1210 отримав широку критику від експертів і міжнародних організацій, народних депутатів. Документ, зокрема, схарактеризували, як такий, що здатен поховати гірничо-металургійну галузь в Україні.

      blog_ava
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      Теги: Податковий кодекс Металургія Фінанси
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