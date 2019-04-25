14:50
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТАРИФИ НА ГАЗ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Закон про державну мову в Україні: які покарання передбачені за його порушення

      529 Читать новость на русском
      Закон про державну мову 5670-д - штрафи за порушення в Україні
      Які покарання передбачені за порушення закону про мову / 24 канал

      Верховна Рада 25 квітня проголосувала за проекту закону №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Цей закон передбачає низку покарань.

      Так, за невиконання норм закону передбачена не тільки відповідальність перед спеціальним уповноваженим, але й – загальна адміністративна. Проте діяти система покарань і штрафів почне аж через три роки.

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      Ми на три роки перенесли введення в дію адміністративної відповідальності за порушення закону, а за цей час безкоштовно в усіх областях України будуть створенні центри, які навчатимуть української мови,
      – розповів голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

      За його словами, також будуть створені держпрограми для підтримки освіти українською. То які ж покарання передбачені за порушення нового закону про мову?

      Штрафи за порушення закону про мову:

      У діловодстві та правоохоронцями передбачений штраф від 3 400 до 6 800 гривень.

      У сфері культури, освіти, реклами – штраф від 3 400 до 6 800 гривень.

      У друкованих ЗМІ – штраф від 6 800 до 8 500 гривень.

      У сферах публічного спілкування – штраф від 3400 – 5100 гривень.

      На телебаченні або радіо – штраф від 8500 до 10200 гривень

      В наданні інформації у сфері послуг – від 5100 – 6800 гривень.

      Невиконання законних вимог мовного інспектора – штраф від 1700 до 3400 гривень.

      Публічне приниження чи зневажання державної мови – штраф 850 гривень.

      У інших випадках передбачений штраф, розміром від 3 400 до 5 100 гривень. Проте якщо порушення відбулося вперше, можна відбутись лише попередженням. Якщо ж хтось порушить закон вдруге за рік, то штраф складе вже 8 500 – 11 900 гривень.

      До речі, попередня версія законопроекту передбачала кримінальну відповідальність за статтею "Покарання за наругу над державним прапором, гербом чи гімном". Тобто до цієї статті Кримінального кодексу збиралися додати пункт про "публічне приниження чи зневажання мови".

       

      За цією статтею можливий арешт до шести місяців. Але в ході розгляду правок депутати відмовились від цієї норми.

      Текст закону про українську мову:

       

      Контролювати можливі порушення буде Уповноважений мовний інспектор. Його із запропонованих кандидатур призначить Кабмін. Інспектор зможе безпосередньо звертатися до правоохоронців і вимагати карати за порушення закону.

      мова закон про мову
      Що передбачає новий закон про мову: інфографіка

      blog_ava
      Рада проголосувала за закон про державну мову в Україні
      сьогодні
      62468
      Теги: мовне питання Верховна Рада Новини України Новини політики Штрафи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж
      сьогодні , 13:26 Закон про українську мову: що пишуть про нього користувачі соцмереж
      1057
      Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
      сьогодні , 12:30 Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
      Олена Булан 2509
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 12:20 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 92985
      Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці
      сьогодні , 12:13 Історичне рішення: як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці
      3714
      Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      сьогодні , 12:02 Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      Злой Одессит 1625
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук