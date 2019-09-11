00:20
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE

      Закон про імпічмент був прийнятий лише "Слугою народу", – Гузь не погодився з деякими пунктами

      72 Читать новость на русском
      Закон про імпічмент був прийнятий лише "Слугою народу", – Гузь не погодився з деякими пунктами
      Закон про імпічмент був прийнятий лише "Слугою народу", – Гузь не погодився з деякими пунктами / 24 канал

      Верховна Рада ухвалила законопроєкт про імпічмент, який може усунути з посади президента України. У другому читанні за нього проголосували лише депутати з партії "Слуга народу", бо іншим нардепам не сподобалося те, що закон ухвалювали без розгляду поправок.

      Таку думку висловив народний обранець від депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Процедура імпічменту президента: що змінилось

      "Без сумніву, закон про імпічмент потрібен, в першому читанні я проголосував "за", а другого читання фактично не було. Люди повинні розуміти, що між першим і другим читанням є два тижні, аби депутати могли подати свої поправки, побажання тощо. Але, на жаль, монобільшість вирішила "відмести" цю історію, тому закон прийняли в першому читанні одразу в цілому", – сказав нардеп.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади. 10 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №1012 про імпічмент президента в цілому.

      За його словами, депутати від "Слуги народу" позбавили інших нардепів можливості подавати поправки і продискутувати.

      З якими пунктами закону про імпічмент не погодився Ігор Гузь?

      Особисто в мене були питання. По-перше, потрібно 3/4 депутатів, аби процедура імпічменту завершилася позитивно, а це 337 нардепів. Чому саме стільки? Друге – прописана норма, що якщо за крок до імпічменту президент визнає свою провину і складає свої повноваження, то далі він не переслідується,
      – заявив Гузь.

      "Третій момент – якщо імпічмент не підтримав парламент, спікер парламенту повинен вибачитися перед президентом. Це ж якісь смішні ігри", – відповів депутат.

      Гузь наголосив, що ці норми варто було б обговорити. "Ми ж не говоримо про рік часу, на це вистачило б тижня. Всі депутатські групи і фракції не голосували у другому читанні. Тобто цей закон прийнятий тільки голосами депутатів "Слуги народу". Абсолютно всі не сприйняли того, що не дали можливості обговорити такий важливий закон", – додав Гузь.

      Імпічмент президенту
      Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      У ЦВК відреагували на бажання Зеленського розпустити комісію
      11 вересня
      7327
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Імпічмент Гузь Ігор Володимирович Верховна Рада Слуга народу
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      11 вересня , 22:20 Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      1326
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      11 вересня , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 866
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      664
      Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      11 вересня , 21:38 Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      Іван Яковина
      Відпочинок у Греції: найкращі місця, які запам'ятаються на все життя
      11 вересня , 21:01 Відпочинок у Греції: найкращі місця, які запам'ятаються на все життя
      Юлія Гілей 723
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук