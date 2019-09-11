Закон про імпічмент був прийнятий лише "Слугою народу", – Гузь не погодився з деякими пунктами

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про імпічмент, який може усунути з посади президента України. У другому читанні за нього проголосували лише депутати з партії "Слуга народу", бо іншим нардепам не сподобалося те, що закон ухвалювали без розгляду поправок.

Таку думку висловив народний обранець від депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь у прямому ефірі 24 каналу.

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"Без сумніву, закон про імпічмент потрібен, в першому читанні я проголосував "за", а другого читання фактично не було. Люди повинні розуміти, що між першим і другим читанням є два тижні, аби депутати могли подати свої поправки, побажання тощо. Але, на жаль, монобільшість вирішила "відмести" цю історію, тому закон прийняли в першому читанні одразу в цілому", – сказав нардеп.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади. 10 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №1012 про імпічмент президента в цілому.

За його словами, депутати від "Слуги народу" позбавили інших нардепів можливості подавати поправки і продискутувати.

З якими пунктами закону про імпічмент не погодився Ігор Гузь?

Особисто в мене були питання. По-перше, потрібно 3/4 депутатів, аби процедура імпічменту завершилася позитивно, а це 337 нардепів. Чому саме стільки? Друге – прописана норма, що якщо за крок до імпічменту президент визнає свою провину і складає свої повноваження, то далі він не переслідується,

– заявив Гузь.

"Третій момент – якщо імпічмент не підтримав парламент, спікер парламенту повинен вибачитися перед президентом. Це ж якісь смішні ігри", – відповів депутат.

Гузь наголосив, що ці норми варто було б обговорити. "Ми ж не говоримо про рік часу, на це вистачило б тижня. Всі депутатські групи і фракції не голосували у другому читанні. Тобто цей закон прийнятий тільки голосами депутатів "Слуги народу". Абсолютно всі не сприйняли того, що не дали можливості обговорити такий важливий закон", – додав Гузь.



Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу