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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Закон про імпічмент: які шанси на ухвалення

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      Зеленський і Порошенко обіцяють ухвалити закон про імпічмент
      Зеленський і Порошенко обіцяють ухвалити закон про імпічмент / Фото з відкритих джерел

      До другого туру виборів президента закон про імпічмент не ухвалять. Але є шанс прийняти документ до завершення каденції нинішньої Верховної Ради.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      За словами експерта, народні депутати не знайшли в собі сміливості виконати свою обіцянку і ухвалити закон про обмеження імунітету. Є сумніви, що вони захочуть грати в імпічмент. Водночас, на переконання Вігірінського, готовність президента Порошенка обговорювати законопроект про імпічмент і ухвалити його в "компромісній" редакції виглядає, як передвиборча агітація.

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      Порошенко повторює тезу про закон про імпічмент, яку озвучив раніше Зеленський в частині боротьби з корупцією. Але Порошенко п’ять років президентства знав, що немає дієвого механізму імпічменту, і що є суспільна необхідність у такому законі. Як і про обмеження недоторканності. Але закон не був ухвалений,
      – зауважує Андрій Вігірінський.

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      До того ж, говорить політолог, по-перше, треба внести цей законопроект до Верховної Ради. По-друге, його має розглянути профільний парламентський комітет. По-третє, якщо його розглянуть у першому читанні, то далі повинно бути друге. За цей період народні депутати повинні туди внести правки, яких буде багато. Тому розгляд законопроекту затягнеться.

      Які результати першого туру виборів президента України? за офіційними результатами ЦВК, у першому турі виборів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. В Юлії Тимошенко – 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

      Першочерговість негайного розгляду закону про імпічмент виглядає, як виконання Порошенком обіцянки. Це передвиборча агітація. Таке враження, що в штабі Порошенка всі в паніці,
      – вважає Вігірінський.

      При цьому він підкреслює: нинішня коаліція, якщо переможе Зеленський, може такий закон прийняти. Але це виглядатиме, як політичний реванш. Щоб можна було президента відправити у відставку. Хоча президент має право вето. Водночас, якщо такий закон ухвалять до парламентських виборів, це певною мірою буде на користь Зеленського, якщо він стане президентом. Виконання однієї з його передвиборчих обіцянок.

      Що відомо про закон про імпічмент? "Самопоміч" підготувала відповідний закнопроект, де чітко виписані повноваження президента, як він має звітувати і головне – процедуру імпічменту. Адже на практиці зараз відправити президента у відставку неможливо: в Конституції прописана стаття, яка говорить, що для імпічменту потрібен окремий закон. Якого досі нема. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що 21 квітня українці обиратимуть не монарха, а президента. Щоб це справді було так, потрібно ухвалити закон про президента.

      Раніше Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах перш за все планує зняти недоторканність з Президента України, народних депутатів і суддів. Президент України Петро Порошенко 8 квітня заявив про готовність обговорювати законопроект про імпічмент президента і виступив за його ухвалення в "компромісній" редакції.

      blog_ava
      Другий тур виборів президента: дата та прогнози
      сьогодні
      35650
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Андрій Садовий Самопоміч Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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