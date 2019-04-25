Закон про мову – це... Ваша думка

Парламент ухвалив закон про державну мову. Українська мова буде обов'язковою публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Як ви ставитеся до цього закону?

Закон про державну мову передбачає, що українською мовою повинні розмовляти українські посадовці, державні службовці, викладачі та медпрацівники, у сфері обслуговування та публічних закладах.

Якщо депутати, чиновники чи інші посадові особи на роботі не користуватимуться державною мовою, їх штрафуватимуть. За публічну образу української мови вводиться кримінальна відповідальність – позбавлення волі до трьох років, як за публічну наругу над прапором, гербом або гімном України.

Детальніше про закон читайте у матеріалі 24 каналу: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

Наголошуємо, йдеться не про примусову українізацію. Адже спілкуватись у державі її державною мовою – це не утиск, це – нормально. Якщо клієнт закладу просить спілкуватись із ним українською – це прохання має бути виконане. Якщо клієнт простить обслуговувати його іншою мовою, яка є прийнятною для обох сторін – це прохання може бути виконане.

Беріть участь в опитуванні – чи важливий зараз для вас цей закон? Чи згідні ви з його положеннями?