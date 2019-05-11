Закон про мову буде підписаний: суд відмовився розглядати вимогу про заборону

Закон про державну українську мову буде підписаний та опублікований. Адже Окружний адмінсуд Києва відмовився задовольнити позов до спікера парламенту Андрія Парубія від громадської організації "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної". Остання вимагала заборонити Парубію підписувати мовний закон.

У суді пояснили, що заявник не довів очевидної протиправності дій Парубія і не надали жодного відповідного доказу. Тож суд вирішив, що позов необґрунтований і немає підстав для його задоволення.

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Заява позовників не містила обґрунтування та доказів (наприклад, статут), що позов стосується мети, з якою створено ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної". При цьому в заяві було вказано, що права громадської організації та її членів були нібито порушені діями голови Верховної Ради.

Що відомо про ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної"? Організація названа на честь Ірини Бережної – екс-нардепа від "Партії регіонів", яка в 2017 році загинула в ДТП. Організацією керує матір загиблого політика Олена Бережна. Саме ця ГО організувала 9 травня в Києві проросійську акцію "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" – український аналог російської акції "Безсмертний полк". Щодо Олени Бережної, то 9 травня її затримала поліція за заборонену в Україні георгіївську стрічку на одяг. Окрім того, у 2018 році СБУ влаштувала в неї обшуки за підозрою в сепаратистській діяльності.

25 квітня Верховна Рада схвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього проголосували 278 народних обранців. Тепер документ мають підписати голова парламенту Андрій Парубій і президент України.

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Що передбачає закон про мову?