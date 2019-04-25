Закон про мову: що змінилося?

Сьогодні не тільки чистий, а ще й україномовний четвер – Верховна Рада, всупереч побоюванням спромоглася ухвалити мовний закон. Назбиралося аж 278 голосів "за"!

Моя стрічка на Facebook просто вибухнула радощами. Хоча були й поодинокі підспівування Вадиму Новинському, який зі своїми опоблоківцями та відродженцями запевняв з парламентської трибуни, що мова не на часі, а мовний закон призведе до розколу в українському суспільстві.

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Чому радіти і чого побоюватись?

Одразу хочу заспокоїти російськомовних українців і розчарувати радикальних націоналістів – ухвалений депутатами мовний закон напрочуд ліберальний – правки до нього два місяці розглядали в сесійній залі, то ж там компроміс на компромісі і компромісом підганяє. Отже, у приватному спілкуванні та під час відправлення релігійних обрядів ніхто не вимагатиме від вас української. Хочете російською, хочете клінгонською, хоч азбукою Морзе – ніхто вам вказувати не вправі.

На жаль, змушений констатувати – в нашій країні склалася унікальна ситуація, що саме українська мова потребує захисту. Ба, більше, ми точно знаємо що російською мовою розмовляють окупанти, які відібрали в нас Крим та частину Донбасу. То ж стимулювати використання української мови й протидіяти поширенню російської – це насправді лише самозахист. Інстинкт збереження, який є у здорової нації, нації, яка хоче бути українцями, а не малоросами.

Свіжоухвалений мовний закон насправді дуже м'який. Для порівняння Конституційний Суд Латвії кілька днів тому підтвердив законність переведення всієї шкільної освіти виключно на державну мову, це при тому, що третина громадян – етнічні росіяни, а російськомовних там ще більше, приблизно кожен другий. І що ж російськомовні латвійці? Вчать латиську, адже в країні (на державному рівні і на рівні нації) є чітке розуміння, що російська мова – це зброя, яку Москва використовує для диверсій в інформаційній війні. Це зброя, яку Москва може використати і для безпосереднього воєнного нападу.



Кілька сотень прихильників ухвалення закону про мову зібралися під ВР і закликали депутатів підтримати законопроект про мову.

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А що в Україні?

За новим мовним законом, в Україні зобов'язали касирів та офіціантів звертатися до клієнта українською. Проте, якщо клієнт зажадає спілкуватися російською – то російською їм відповідатимуть. Отже, нічого особливо не зміниться. Зобов'язали інтернет-магазини за замовчуванням робити українською, в той же час ніхто не забороняє мати паралельно російську версію, дві різномовні версії одного сайту і так вже існують досить давно. То ж нічого нового мовний закон не приніс.

З нового – з'явиться мовний інспектор, який, теоретично, стежитиме за дотримання мовного закону. Йому й можна буде скаржитися на порушення прав україномовних українців. Особисто я маю певні сумніви щодо ефективності роботи такого інспектора – вже півроку чекаю, коли ж нарешті запрацюють ті паркувальні інспектори, яким мер Кличко дав по 10 тисяч гривень зарплати. Та все ж ухвалення закону про мову, це дуже правильний і вкрай потрібний країні закон, якщо ми хочемо бути Україною, а не Малоросією. То ж я вкрай вдячний тим 278 депутатам, які за нього зранку четверга проголосували, а на тих 39-х, які проголосували "проти", я вже зараз готовий поскаржитися мовному інспектору…

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