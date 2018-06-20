22:00
20 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 18°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, сьогодні
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, сьогодні
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Закон про нацбезпеку є новим шляхом України до НАТО, – Геращенко

113 Читать новость на русском
Антон Геращенко
Антон Геращенко / Фото з відкритих джерел

Депутати Верховної Ради почали розгляд законопроекту про національну безпеку. Він мусить узагальнити положення Конституції та положення інших законів щодо нацбезпеки.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів народний депутат "Народного фронту" Антон Геращенко.

Читайте також: СБУ у 7 разів частіше "бореться" з корупцією, ніж з терористами, – Шабунін

"Цей закон не про тарифи, не про боротьбу з корупцією, він не про якийсь інший економічні чи попілістські лозунги. Він про національну безпеку України. Завдання цього закону – об'єднати інший законопроекти і закони, які були в сфері національної безпеки та оборони, і дати розуміння, як буде управлятися країна у випадку збройної агресії або небезпеки для нашої країни", – зазначив Геращенко.

За його словами, таким чином закон узагальнює положення Конституції, узагальнює положення інших законів, і, взагалі, наводить ясність щодо керівництва сил оборони і безпеки.

Президент, як був, так і залишається, Верховним Головокомандувачем ЗСУ. Йому підкоряються під час війни всі збройні формування: і Національна гвардія, і Прикордонна служба, і поліція координують свої дії у випадку збройного нападу на нашу країну,
– додав Геращенко.

Він запевниі, що нічого поганого в ухваленні цього закону не бачу. За його словами, закон розробляли разом з експертами НАТО.

"Цей закон, фактично, є і новим шляхом країни до НАТО. І наші західні партнери підтримують його ухвалення також", – стверджує нардеп.

Нагадаємо, 20 червня, депутати Верховної Ради почали розгляд законопроекту про національну безпеку. Ймовірно, що цей документ буде єдиним важливим, який стоїть сьогодні на порядку денному в парламенті.

Відео випуску програми "Pro новини" за 20 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Законопроект Верховна Рада Міністерство оборони України Антон Геращенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
сьогодні, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 3
Готівковий курс валют 20 червня: долар далі росте
сьогодні, 19:51 Готівковий курс валют 20 червня: долар далі росте
390
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
сьогодні, 22:00 Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
2
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
сьогодні, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 873
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
сьогодні, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 365
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук