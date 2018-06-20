Закон про нацбезпеку є новим шляхом України до НАТО, – Геращенко

Депутати Верховної Ради почали розгляд законопроекту про національну безпеку. Він мусить узагальнити положення Конституції та положення інших законів щодо нацбезпеки.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів народний депутат "Народного фронту" Антон Геращенко.

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"Цей закон не про тарифи, не про боротьбу з корупцією, він не про якийсь інший економічні чи попілістські лозунги. Він про національну безпеку України. Завдання цього закону – об'єднати інший законопроекти і закони, які були в сфері національної безпеки та оборони, і дати розуміння, як буде управлятися країна у випадку збройної агресії або небезпеки для нашої країни", – зазначив Геращенко.

За його словами, таким чином закон узагальнює положення Конституції, узагальнює положення інших законів, і, взагалі, наводить ясність щодо керівництва сил оборони і безпеки.

Президент, як був, так і залишається, Верховним Головокомандувачем ЗСУ. Йому підкоряються під час війни всі збройні формування: і Національна гвардія, і Прикордонна служба, і поліція координують свої дії у випадку збройного нападу на нашу країну,

– додав Геращенко.

Він запевниі, що нічого поганого в ухваленні цього закону не бачу. За його словами, закон розробляли разом з експертами НАТО.

"Цей закон, фактично, є і новим шляхом країни до НАТО. І наші західні партнери підтримують його ухвалення також", – стверджує нардеп.

Нагадаємо, 20 червня, депутати Верховної Ради почали розгляд законопроекту про національну безпеку. Ймовірно, що цей документ буде єдиним важливим, який стоїть сьогодні на порядку денному в парламенті.

Відео випуску програми "Pro новини" за 20 червня 2018