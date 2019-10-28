Закон про особливий статус Донбасу залежить від переговорів у нормандському форматі, – Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив, що розробка законопроєкту про особливий статус Донбасу багато у чому залежатиме від Нормандських переговорів.

Про це голова Верховної Ради України розповів в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Цікаво: Разумков оцінив можливість повернення України в ПАРЄ

Нам належить внести новий законопроєкт щодо особливого статусу Донбасу, а після цього – прийняти його. Я думаю, дуже багато буде залежати від нормандських переговорів і від цього ми й будемо рухатися,

– сказав Разумков.

До слова, чинний закон про тимчасовий особливий статус Донбасу було введено в дію ще в 2014 році і продовжено до 31 грудня 2019 року.

Що треба знати про підготовку до закону?

Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Чинний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік.

Термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року.

Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Ця формула вже викликала кілька хвиль багатотисячних протестів в Україні.

Що відомо про зустріч нормандської четвірки?Зустріч Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель має пройти у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив , що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Проте, конкретної дати досі немає.



Загалом про цю майбутню зустріч "нормандської четвірки" говорять вже кілька місяців. Саміт досі не відбувся через різні позиції сторін.



Згодом у Росії заявили, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Усе через те, що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.