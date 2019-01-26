Закон про перейменування релігійних організацій: які церкви потрапили до переліку

В Україні під закон про перейменування потрапила низка церков, центри управління яких розташовані в Росії.

Так, релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування 5 релігійних організацій, передає видання "Урядовий кур'єр".

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Перелік церков, що підпадають під закон про перейменування:

Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ МП); Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ); Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва – Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ); Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода); Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

Ці церкви повинні упродовж 3 місяців внести в свої статути відомості про те, що їхні керівні центри розташовані у РФ та подати документи на реєстрацію. Релігійним організаціям, які діють на території України та є частиною цих об'єднань також доведеться змінити назву.

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20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачаєперейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російську православну церкву в Україні. Після підпису президента Порошенка, закон набрав чинності 27 грудня 2018 року.

В УПЦ МП на такі кроки з боку українських парламентарів заявили, що "прийнятий законопроект порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України", які до них належать.