"Закон про Президента" – це не про прізвища, а про принципи, – Садовий

У продовж всієї каденції парламенту "Самопоміч" вимагала прийняття "Закону про Президента", де би чітко окреслювались його повноваження, систему звітності і процедуру імпічменту.

Про це на свої сторінці у Facebook написав мер Львова, голова партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

"Фракції коаліції уникали цього, як могли, аби не псувати настрій ПОП. А тут після невтішних результатів виборів всі раптом згадали про законопроект авторства Оксани Сироїд.

Так от шановні. "Самопоміч" звичайно послідовна і від своєї ідеї щодо "Закону про Президента" відмовлятись не буде. Бо це не про прізвища, а про принципи. Наш законопроект вже є на розгляді як в Парламенті, так і в команди переможця виборів. Якщо є зауваження чи побажання – готові до публічної дискусії", – зазначив Садовий.

Але також політик наголосив, що партія має одну умову – це пакетне голосування закону про президентські повноваження і скасування депутатської недоторканості.

Депутат від "Самопомочі" Андрій Журжій запропонував ідею, як це можна зробити без довгих конституційних процедур, якими зараз лякає коаліція.

Відмінити заборону на проведення слідчих дій щодо нардепів (Конституція цього не забороняє) і вся "прєлєсть" недоторканості випаровується як роса на сонці.

Думай-те,

– завершив Садовий.

Нагадаємо, нещодавно "Самопоміч" в парламенті почала збирати підписи під законопроектом "Про Президента". Також Андрій Садовий сказав, що проведено розмову з Арсенієм Яценюком і разом з "Народним фронтом" створено робочу групу з метою пришвидшення прийняття цього документу.