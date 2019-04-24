Закон про Президента потрібен Зеленському, – Садовий

Але внесуть його у парламент лише після спільної роботи та узгодження зі всіма учасниками політичного процесу.

На цьому сьогодні під час прес-конференції наголосив лідер "Самопомочі", міський голова Львова Андрій Садовий.

"На моє переконання, це має бути законопроект консенсусу. Текст законопроекту є у переможця виборів, і його остаточна редакція можлива лише як консенсус між командою новообраного Президента, громадським експертним середовищем і парламентом", – сказав Садовий.

Політик також додав, що ухвалювати такий закон парламент матиме "моральне право" лише після зняття недоторканності з депутатів і ухвалення нового виборчого кодексу щодо парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими списками: "Якщо парламент не ухвалить ті два закони – взагалі стоїть питання легітимності цього парламенту".

Авторка законопроекту, віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд вказала, що нинішні повноваження Президента – на жаль, роблять його слабшим: "Чи хочемо ми, щоб Президент став заручником олігархічного впливу, призначаючи голів тарифних регуляторів? Думаю, що ні. Чи ми хочемо, щоб Президент керував меліорацією? Чи державними підприємцями? Ні. Для цього є уряд. Тому ми пропонуємо той механізм, який зробить Президента сильнішим і захистить його від впливів".

Водночас Андрій Садовий наголосив, що про жодні обмеження конституційних повноважень Президента мова не може йти апріорі. Лише впорядкування процедур, якими він їх реалізовує.